Угрожают убийством танцевавшей с Путиным на свадьбе экс-главе австрийского МИД

Кнайсль заявила, что она «не дает интервью» и что она эмигрировала из Австрии из-за «угроз убийством», — говорится в публикации, пишет Газета.Ru.
Статья американского издания посвящена уголовному делу австрийского чиновника Эгисто Отта. По данным газеты, Отт управлял агентами контрразведки Австрии, а также служил в качестве офицера разведки в Турции и Италии. Его подозревают в продаже гостайны российской стороне и обеспечении Москвы информацией о «врагах Кремля на Западе», утверждается в материале.
Дело Отта — один из многих отголосков роспуска разведслужбы Австрии, БВТ — Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом.
Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. При ней Вена весьма дружелюбно выстраивала отношения с Москвой.
В ответ на просьбу WP о комментарии Кнайсль заявила, что никогда не слышала как о плане Отта, так и о самом Эгисто Отте. Сам бывший разведчик также отрицает, что передавал государственные тайны России.
Шпионский скандал
Между тем в 2018 году глава МИД Австрии Карин Кнайсль вызвала российского представителя и отменила поездку в Россию на фоне разгорающегося шпионского скандала, сообщал ТАСС.
Австрийский полковник подозревается в передаче документов российской стороне и задержан за шпионаж. По данным местных СМИ, австрийский военный почти 20 лет занимался разведеятельностью в пользу России.
70-летнего военного взяли по подозрению в шпионаже в пользу РФ: по некоторым данным, он начиная с 90-х годов передавал российской разведке сведения об артиллерийских системах и военной авиации, сообщал информацию о миграционном кризисе.
Свадьба
Карин Кнайсль в 2018 году вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. На свадьбу был среди прочих гостей приглашен президент РФ Владимир Путин.
Тогда российский лидер привез подарки, сказал тост на немецком языке и пригласил госпожу Кнайсль на танец. А кубанские казаки спели «Любо, братцы, любо» и даже австрийские песни.
Визит президента в Австрию был частный. Свадьба состоялась в замке Гамлиц в южной Штирии в отеле-ресторане Tschappe. Путин прибыл на свадьбу министра иностранных дел на своем лимузине.
Большой резонанс вызвал танец Кнайсль и Путина. Критики осудили ее за реверанс, сделанный после танца — ряд экспертов заявил, что это «знак подчинения президенту России».
«Роснефть»
В 2022 году независимый директор «Роснефти» Карин Кнайсль покинула совет директоров российской компании.
В документе также содержится отказ от продления полномочий госпожи Кнайсль в совете директоров на второй срок, отмечает ТАСС.
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в состав совета директоров «Роснефти» в июне 2021 года.