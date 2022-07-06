Угрожают убийством танцевавшей с Путиным на свадьбе экс-главе австрийского МИД

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула страну из-за угроз убийством, сообщает The Washington Post со ссылкой на слова самой Кнайсль.

Кнайсль заявила, что она «не дает интервью» и что она эмигрировала из Австрии из-за «угроз убийством», — говорится в публикации, пишет Газета.Ru.

Статья американского издания посвящена уголовному делу австрийского чиновника Эгисто Отта. По данным газеты, Отт управлял агентами контрразведки Австрии, а также служил в качестве офицера разведки в Турции и Италии. Его подозревают в продаже гостайны российской стороне и обеспечении Москвы информацией о «врагах Кремля на Западе», утверждается в материале.

Дело Отта — один из многих отголосков роспуска разведслужбы Австрии, БВТ — Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом.

Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. При ней Вена весьма дружелюбно выстраивала отношения с Москвой.

В ответ на просьбу WP о комментарии Кнайсль заявила, что никогда не слышала как о плане Отта, так и о самом Эгисто Отте. Сам бывший разведчик также отрицает, что передавал государственные тайны России.

Шпионский скандал

Между тем в 2018 году глава МИД Австрии Карин Кнайсль вызвала российского представителя и отменила поездку в Россию на фоне разгорающегося шпионского скандала, сообщал ТАСС.

Австрийский полковник подозревается в передаче документов российской стороне и задержан за шпионаж. По данным местных СМИ, австрийский военный почти 20 лет занимался разведеятельностью в пользу России.

70-летнего военного взяли по подозрению в шпионаже в пользу РФ: по некоторым данным, он начиная с 90-х годов передавал российской разведке сведения об артиллерийских системах и военной авиации, сообщал информацию о миграционном кризисе.

Свадьба

Карин Кнайсль в 2018 году вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. На свадьбу был среди прочих гостей приглашен президент РФ Владимир Путин.

Тогда российский лидер привез подарки, сказал тост на немецком языке и пригласил госпожу Кнайсль на танец. А кубанские казаки спели «Любо, братцы, любо» и даже австрийские песни.

Визит президента в Австрию был частный. Свадьба состоялась в замке Гамлиц в южной Штирии в отеле-ресторане Tschappe. Путин прибыл на свадьбу министра иностранных дел на своем лимузине.

Большой резонанс вызвал танец Кнайсль и Путина. Критики осудили ее за реверанс, сделанный после танца — ряд экспертов заявил, что это «знак подчинения президенту России».

«Роснефть»

В 2022 году независимый директор «Роснефти» Карин Кнайсль покинула совет директоров российской компании.

В документе также содержится отказ от продления полномочий госпожи Кнайсль в совете директоров на второй срок, отмечает ТАСС.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в состав совета директоров «Роснефти» в июне 2021 года.