6 июля
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Политика

Угрожают убийством танцевавшей с Путиным на свадьбе экс-главе австрийского МИД

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула страну из-за угроз убийством, сообщает The Washington Post со ссылкой на слова самой Кнайсль.

Владимир Путин погулял на свадьбе министра иностранных дел Австрии.
Владимир Путин погулял на свадьбе министра иностранных дел Австрии.
Kremlin.ru.

Кнайсль заявила, что она «не дает интервью» и что она эмигрировала из Австрии из-за «угроз убийством», — говорится в публикации, пишет Газета.Ru.

Статья американского издания посвящена уголовному делу австрийского чиновника Эгисто Отта. По данным газеты, Отт управлял агентами контрразведки Австрии, а также служил в качестве офицера разведки в Турции и Италии. Его подозревают в продаже гостайны российской стороне и обеспечении Москвы информацией о «врагах Кремля на Западе», утверждается в материале.

Дело Отта — один из многих отголосков роспуска разведслужбы Австрии, БВТ — Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом.

Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. При ней Вена весьма дружелюбно выстраивала отношения с Москвой.

В ответ на просьбу WP о комментарии Кнайсль заявила, что никогда не слышала как о плане Отта, так и о самом Эгисто Отте. Сам бывший разведчик также отрицает, что передавал государственные тайны России.

Шпионский скандал

Между тем в 2018 году глава МИД Австрии Карин Кнайсль вызвала российского представителя и отменила поездку в Россию на фоне разгорающегося шпионского скандала, сообщал ТАСС.

Австрийский полковник подозревается в передаче документов российской стороне и задержан за шпионаж. По данным местных СМИ, австрийский военный почти 20 лет занимался разведеятельностью в пользу России.

70-летнего военного взяли по подозрению в шпионаже в пользу РФ: по некоторым данным, он начиная с 90-х годов передавал российской разведке сведения об артиллерийских системах и военной авиации, сообщал информацию о миграционном кризисе.

Свадьба

Карин Кнайсль в 2018 году вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. На свадьбу был среди прочих гостей приглашен президент РФ Владимир Путин.

Тогда российский лидер привез подарки, сказал тост на немецком языке и пригласил госпожу Кнайсль на танец. А кубанские казаки спели «Любо, братцы, любо» и даже австрийские песни.

Визит президента в Австрию был частный. Свадьба состоялась в замке Гамлиц в южной Штирии в отеле-ресторане Tschappe. Путин прибыл на свадьбу министра иностранных дел на своем лимузине.

Большой резонанс вызвал танец Кнайсль и Путина. Критики осудили ее за реверанс, сделанный после танца — ряд экспертов заявил, что это «знак подчинения президенту России».

«Роснефть»

В 2022 году независимый директор «Роснефти» Карин Кнайсль покинула совет директоров российской компании.

В документе также содержится отказ от продления полномочий госпожи Кнайсль в совете директоров на второй срок, отмечает ТАСС.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в состав совета директоров «Роснефти» в июне 2021 года.

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