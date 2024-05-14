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Жизнь

О жаре с сильными дождями и грозой рассказали алтайские синоптики

В Алтайском крае 15 мая продолжается теплая погода, но местами ожидаются осадки.

Ночью будет от +13 до +18 градусов, по западу местами от +7до +12 градусов. В большинстве районов дожди, временами сильные дожди, возможны грозы.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Днем будет температура будет до +18 градусов, по югу и востоку местами от +20 до +25 градусов.

В большинстве районов дожди, временами сильные дожди, возможны грозы.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Накануне резкого похолодания в Барнауле стали «бушевать» яблони, сирень и девичий виноград. Фоторепортаж altapress.ru смотрите здесь.

Уже 16 мая ночная температура в регионе опустится до 9 градусов тепла. Будет дождливо. Днем столбики термометров покажу порядка 18 градусов тепла. Ощутимо — сразу минус 12 градусов. И ветер сменит направление — с южного на северо-западное.

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