О жизни известного алтайского сыровара сняли фильм

Сыровар из Алтайского края Антон Жданов, чья ферма располагается в селе Логовское, стал героем одной из серий сериала «Фермеры».

Сериал «Фермеры» создан на основе успеха одноименного фильма.

В каждой серии рассказывается история успеха героев-фермеров, которые решили изменить свою жизнь и реализовать то, что им по-настоящему нравится.

Сейчас вышел второй сезон сериала — во второй серии как раз рассказывается история Антона Жданова. Молодому предпринимателю 31 год, в бизнесе он пять лет.

«Он вместе с дружной командой производит сыры, которые жители Алтая, ведущие рестораны и гости из соседних регионов уже успели полюбить за невероятный запах, идеальную текстуру и исключительный вкус. Спроектировать технологичное и крафтовое производство сыров Антону помог его дедушка — Сергей Шипилов, который проработал в молочной сфере аж 50 лет», — сообщает пресс-служба проекта.

В фильме также рассказали про технологию добровольного доения коров.