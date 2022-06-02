О жизни известного алтайского сыровара сняли фильм

Сериал «Фермеры» создан на основе успеха одноименного фильма.
В каждой серии рассказывается история успеха героев-фермеров, которые решили изменить свою жизнь и реализовать то, что им по-настоящему нравится.
Сейчас вышел второй сезон сериала — во второй серии как раз рассказывается история Антона Жданова. Молодому предпринимателю 31 год, в бизнесе он пять лет.
«Он вместе с дружной командой производит сыры, которые жители Алтая, ведущие рестораны и гости из соседних регионов уже успели полюбить за невероятный запах, идеальную текстуру и исключительный вкус. Спроектировать технологичное и крафтовое производство сыров Антону помог его дедушка — Сергей Шипилов, который проработал в молочной сфере аж 50 лет», — сообщает пресс-служба проекта.
В фильме также рассказали про технологию добровольного доения коров.
«Под руководством партнера Антона — Александра Орлова — была создана настоящая роботизированная ферма. Коровы сами ходят доиться, роботы отслеживают качество молока, следят за здоровьем коров, помогают им быть чистыми и сытыми», — говорится в аннотации.