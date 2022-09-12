Об искусственном охлаждении Земли высказались исследователи

Группа исследователей изучала, что может ослабить ураганы, которые все чаще возникают в различных уголках планеты.

Идея, что ураганы можно ослабить искусственно, — бессмысленная, по мнению ученых.

Тем не менее в СМИ и научно-популярных изданиях время от времени появляются различные предложения, как это можно сделать, а некоторые даже патентуются.

В частности, проект Stormfury, который был нацелен на геоинженерное изменение отдельных последствий изменения климата, был закрыт из-за отсутствия результатов, указывает Lenta.ru.

Между тем из-за урагана «Ида» изменилось направление течения реки Миссисипи.

Ранее ураган в алтайском селе унес крышу детского садика и повалил деревья.