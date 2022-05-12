Изменится порядок начисления некоторых пенсий с 1 июня

Выплаты увеличат автоматически без подачи заявления.
Также указывается — вступит в силу закон, по которому изменяется порядок начисления страховой пенсии по потере кормильца.
Согласно документу, получающие ее совершеннолетние выпускники школ сохранят право на данную выплату до 1 сентября. При этом в случае, если выпускник намерен учиться далее, то ему будут выплачивать пенсию во время учебы вплоть до 23 лет, а заявление писать не нужно.
Кроме того, в рамках нового закона, не требуется доказательств иждивение детей умершего кормильца, достигших возраста 18 лет, которые обучаются очно, в том числе в иностранных учреждения за пределами территории России, пишет Lenta.ru.
Ранее россиянам напомнили об автоматической индексации пенсий.