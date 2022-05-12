12 мая
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Жизнь

Изменится порядок начисления некоторых пенсий с 1 июня

В России с 1 июня некоторым пенсионерам прибавят пенсию. Прибавка коснется тех, кто уволился с работы в феврале 2022 года, пишет Life.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
СС0

Выплаты увеличат автоматически без подачи заявления.

Также указывается — вступит в силу закон, по которому изменяется порядок начисления страховой пенсии по потере кормильца.

Согласно документу, получающие ее совершеннолетние выпускники школ сохранят право на данную выплату до 1 сентября. При этом в случае, если выпускник намерен учиться далее, то ему будут выплачивать пенсию во время учебы вплоть до 23 лет, а заявление писать не нужно.

Кроме того, в рамках нового закона, не требуется доказательств иждивение детей умершего кормильца, достигших возраста 18 лет, которые обучаются очно, в том числе в иностранных учреждения за пределами территории России, пишет Lenta.ru.

Ранее россиянам напомнили об автоматической индексации пенсий.

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