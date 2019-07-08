Оба Алтая вновь оказались в аутсайдерах зарплатного рейтинга

Согласно данным рейтинга, соотношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Алтайском крае находится на уровне 1,31. Доля населения за чертой бедности составляет 17,8%, за чертой крайней бедности — 2,7%.
В Республике Алтай соотношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 0,98. За чертой бедности и крайней бедности — 24,2 и 4,3% соответственно.
Ниже Алтая в списке только Тыва.
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах.
По оценкам авторов, первая десятка регионов-лидеров в 2,5 раза опережает последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах. Некоторая часть людей, живущих за чертой бедности, на самом деле испытывают не просто некоторую нужду в деньгах, а буквально борются в финансовом плане за свое выживание.
По России 2,1% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума, что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой, уточняют эксперты.
Отметим, что в июле глава министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин приедет в Алтайский край. Курирующий регион вице-премьер намерен на месте разораться с безработицей и низкими доходами населения.
Ранее Барнаул назвали лидером по росту зарплаты во втором квартале 2019 года.