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Жизнь

Оба Алтая вновь оказались в аутсайдерах зарплатного рейтинга

РИА Новости составили рейтинг субъектов страны по уровню доходов населения. Алтайский край в нем занял 68 место, а Республика Алтай 84 из 85 регионов.

Бездомная собака.
Бездомная собака.
Михаил Хаустов

Согласно данным рейтинга, соотношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Алтайском крае находится на уровне 1,31. Доля населения за чертой бедности составляет 17,8%, за чертой крайней бедности — 2,7%.

В Республике Алтай соотношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 0,98. За чертой бедности и крайней бедности — 24,2 и 4,3% соответственно.

Ниже Алтая в списке только Тыва.

Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах.

По оценкам авторов, первая десятка регионов-лидеров в 2,5 раза опережает последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах. Некоторая часть людей, живущих за чертой бедности, на самом деле испытывают не просто некоторую нужду в деньгах, а буквально борются в финансовом плане за свое выживание.

По России 2,1% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума, что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой, уточняют эксперты.

Отметим, что в июле глава министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин приедет в Алтайский край. Курирующий регион вице-премьер намерен на месте разораться с безработицей и низкими доходами населения.

Ранее Барнаул назвали лидером по росту зарплаты во втором квартале 2019 года.

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