Обнаружила захоронение народов карликов группа исследователей

На Тайване нашли захоронение женщины возрастом 6000 лет.

Кости принадлежат женщине с маленьким черепом и ростом 139 сантиметров.

По мнению некоторых исследователей, несколько тысяч лет назад Тайвань заселили предки австронезийцев, в легендах у которых упоминаются маленькие темнокожие люди, пишет Газета.Ru.

Возможно, захороненная женщина принадлежит тому самому низкорослому народу из легенд.

Статья об этом опубликована в World Archaeology.

Ранее в Сибири обнаружили могилу знатного скифа, наполненную золотом.

Среди погребального инвентаря — набор богато украшенного железного оружия (кинжал-акинак, чекан, лук в налучье и колчан со стрелами). Облачение и колчан покойного украшают многочисленные золотые бляшки. Они выполнены в виде тигров и стилистически пересекаются с находками из царского кургана Аржан-2.