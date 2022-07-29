Алтайские археологи нашли тела «Ромео и Джульетты»

Алтайские археологи на могильниках Усть-Тёплая и Малая Татарка в Чарышском районе обнаружили захоронение III-II тысячелетия до нашей эры. Раскопки проводились в рамках международной археологической экспедиции «Большой Алтай: тюркское наследие. Сентелек — 2022», сообщает пресс-служба алтайского госуниверситета.

Профессор Сергей Грушин рассказал, что эту находку сделали на могильнике афанасьевского времени, который начинали копать еще три года назад.

«Мы ожидали найти в погребении останки мужчины, представителя элиты афанасьевского общества или какого-то религиозного лидера, но совершенно неожиданно обнаружили парное захоронение подростков, предположительно, мальчика и девочки в возрасте примерно 10−12 лет», — рассказал эксперт.

Тела детей лежали на спине с согнутыми в коленях ногами. Рядом с ними лежали горшки, один из которых был маленький и необычной формы.

На левых руках были одинаковые браслеты из пастовых бусин, из минералов.

Археологи отмечают, что для подростков не делают таких погребений. Обычно конструкции были гораздо меньше.

Ранее мы рассказывали о палеопарке у Денисовой пещеры.