Обожгут язык и унесут в море. Пять оригинальных и вкусных рецептов пиццы

«Стромболи»
Это свернутая в рулет пицца с разными начинками.
Ингредиенты:
- Вода — 200 мл;
- Мука — 300 г;
- Дрожжи — 5 г;
- Соль — 0,5 ч. л.;
- Сахар — 2 ч. л.;
- Оливковое масло — 2−3 ст. л.;
- Томатная паста — 2 ст. л.;
- Шпинат — 80 г;
- Ветчина — 200 г;
- Сыр «Моцарелла» — 150 г.
«Стромболи»
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Приготовление:
- Смешать дрожжи с теплой водой и сахаром. Опару добавить в муку с солью и оливковым маслом. Замесить тесто и оставить в тепле на час.
- Готовое тесто раскатать. Потом смазать томатной пастой, выложить сверху шпинат, ветчину и сыр. После этого скатать тесто в рулет и сделать в нем отверстия.
- Запекать пиццу в духовке 40−45 минут при температуре 180 градусов.
«Лагуна креветок и красной рыбы»
Ингредиенты:
- Креветки — 8 шт.;
- Рыба красная — 8 ломтиков;
- Перец болгарский — 1 шт.;
- Сыр «Моцарелла» — 50 г;
- Маслины — 6 шт.;
- Соус томатный — 1 ст. л.;
- Масло оливковое — 1 ст. л.;
- Соль — по вкусу;
- Перец черный молотый — по вкусу;
- Базилик — по вкусу;
- Мука — 250 г;
- Вода — 120 мл;
- Масло оливковое — 1 ст. л.;
- Дрожжи — 5 г;
- Соль — 0,5 ч. л.
«Лагуна креветок и красной рыбы».
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Приготовление:
- Смешать дрожжи с теплой водой. Добавить муку с солью и оливковым маслом. Тесто оставить в тепле на час.
- Раскатать тесто в тонкий пласт, смазать его томатным соусом.
- Основу посолить, поперчить и добавить оливковое масло. Потом выложить равномерно ломтики моцареллы, рыбы, креветок и болгарского перца.
- Сверху добавить маслины и запекать пиццу 20 минут при температуре 200 градусов.
Международный день пиццы ежегодно отмечают 9 февраля.
В Италии, где пицца почитается как национальное блюдо, действует даже «Закон о пицце», который регламентирует состав настоящей итальянской пиццы и весь процесс ее приготовления.
«Мексиканский дьябло»
Ингредиенты:
- Мука — 200 г;
- Вода — 120 мл;
- Дрожжи — 5 г;
- Соль — 1 ч. л.;
- Сахар — 1 ч. л.;
- Перец Чили — 0,5 шт.;
- Соус Чили — 2 ст. л.;
- Томатная паста — 2 ст. л.;
- Салями — 50 г;
- Помидоры — 1 шт.;
- Оливковое масло — 1 ст. л.;
- Кукуруза консервированная — 10 г;
- Твердый сыр — 100 г;
- Каперсы — 10 г.
«Мексиканский дьябло».
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Приготовление:
- Дрожжи смешать с теплой водой. Добавить их в муку с солью и оливковым маслом. Оставить в теплом месте на час.
- Помидоры, колбасу и перец нарезать пластиками, сыр натереть на крупной терке.
- Тесто раскатать в тонкий пласт, с пастой и соусом Чили, выложить ингредиенты и запекать в духовке 20 минут при температуре 200 градусов.
«Регина»
Ингредиенты:
- Дрожжи — 5 г;
- Мука — 300 г ;
- Вода — 200 мл;
- Оливковое масло — 2−3 ст. л.;
- Сахар — 2 ч. л.;
- Соль — 1 ч. л.;
- Копченое мясо — 100 г;
- Шампиньоны — 60 г;
- Твердый сыр — 30 г;
- Томатный соус — 4−5 ст. л.;
- Маслины 3−4 шт.;
- Базилик — по вкусу.
«Регина».
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Приготовление:
- Дрожжи смешать с теплой водой. Добавить их в муку с солью и оливковым маслом. Оставить в теплом месте на час.
- Тесто раскатать в тонкий пласт, смазать томатным соусом.
- Нарезать мясо, грибы, маслины. Выложить равномерно на тесто. Сверху посыпать натертым сыром и запекать в духовке 20 минут при температуре 200 градусов.
«Четыре сезона»
Ингредиенты:
- Дрожжи — 5 г;
- Мука — 300 г;
- Вода — 200 мл;
- Оливковое масло — 2−3 ст. л.;
- Сахар — 2 ч. л.;
- Соль — 1 ч. л.:
- Орегано сушеный — 1 щепотка;
- Сыр «Моцарелла» — 150 г;
- Ветчина — 40 г;
- Шампиньоны — 40 г;
- Артишок консервированный — 1 шт.;
- Помидор — 1 шт.;
- Томатная паста — 2 ст. л.
«Четыре сезона».
unsplash.com
Приготовление:
- Дрожжи смешать с теплой водой. Добавить их в муку с солью и оливковым маслом. Оставить в теплом месте на час.
- Тесто раскатать в тонкий пласт, смазать томатной пастой.
- Моцареллу покрошить, распределить по тесту, добавить орегано.
- Условно разделить пиццу на четыре части и на каждый выложить по одному ингредиенту: ветчину, артишок, помидор и грибы.
- Запекать пиццу в духовке 15−20 минут при температуре 200 градусов.