Обожгут язык и унесут в море. Пять оригинальных и вкусных рецептов пиццы

Это свернутая в рулет пицца с разными начинками.

Международный день пиццы ежегодно отмечают 9 февраля.

В Италии, где пицца почитается как национальное блюдо, действует даже «Закон о пицце», который регламентирует состав настоящей итальянской пиццы и весь процесс ее приготовления.