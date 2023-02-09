9 февраля
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Жизнь

Обожгут язык и унесут в море. Пять оригинальных и вкусных рецептов пиццы

Altapress.ru собрал подборку нестандартных рецептов аппетитной пиццы, от которых заурчит в животе.

Приготовление пиццы.
Приготовление пиццы.
unsplash.com

«Стромболи»

Это свернутая в рулет пицца с разными начинками.

Ингредиенты:

  • Вода — 200 мл;
  • Мука — 300 г;
  • Дрожжи — 5 г;
  • Соль — 0,5 ч. л.;
  • Сахар — 2 ч. л.;
  • Оливковое масло — 2−3 ст. л.;
  • Томатная паста — 2 ст. л.;
  • Шпинат — 80 г;
  • Ветчина — 200 г;
  • Сыр «Моцарелла» — 150 г.
&quot;Стромболи&quot;
«Стромболи»
unsplash.com

Приготовление:

  1. Смешать дрожжи с теплой водой и сахаром. Опару добавить в муку с солью и оливковым маслом. Замесить тесто и оставить в тепле на час.
  2. Готовое тесто раскатать. Потом смазать томатной пастой, выложить сверху шпинат, ветчину и сыр. После этого скатать тесто в рулет и сделать в нем отверстия.
  3. Запекать пиццу в духовке 40−45 минут при температуре 180 градусов.

«Лагуна креветок и красной рыбы»

Ингредиенты:

  • Креветки — 8 шт.;
  • Рыба красная — 8 ломтиков;
  • Перец болгарский — 1 шт.;
  • Сыр «Моцарелла» — 50 г;
  • Маслины — 6 шт.;
  • Соус томатный — 1 ст. л.;
  • Масло оливковое — 1 ст. л.;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец черный молотый — по вкусу;
  • Базилик — по вкусу;
  • Мука — 250 г;
  • Вода — 120 мл;
  • Масло оливковое — 1 ст. л.;
  • Дрожжи — 5 г;
  • Соль — 0,5 ч. л.
&quot;Лагуна креветок и красной рыбы&quot;.
«Лагуна креветок и красной рыбы».
unsplash.com

Приготовление:

  1. Смешать дрожжи с теплой водой. Добавить муку с солью и оливковым маслом. Тесто оставить в тепле на час.
  2. Раскатать тесто в тонкий пласт, смазать его томатным соусом.
  3. Основу посолить, поперчить и добавить оливковое масло. Потом выложить равномерно ломтики моцареллы, рыбы, креветок и болгарского перца.
  4. Сверху добавить маслины и запекать пиццу 20 минут при температуре 200 градусов.

Международный день пиццы ежегодно отмечают 9 февраля.

В Италии, где пицца почитается как национальное блюдо, действует даже «Закон о пицце», который регламентирует состав настоящей итальянской пиццы и весь процесс ее приготовления.

«Мексиканский дьябло»

Ингредиенты:

  • Мука — 200 г;
  • Вода — 120 мл;
  • Дрожжи — 5 г;
  • Соль — 1 ч. л.;
  • Сахар — 1 ч. л.;
  • Перец Чили — 0,5 шт.;
  • Соус Чили — 2 ст. л.;
  • Томатная паста — 2 ст. л.;
  • Салями — 50 г;
  • Помидоры — 1 шт.;
  • Оливковое масло — 1 ст. л.;
  • Кукуруза консервированная — 10 г;
  • Твердый сыр — 100 г;
  • Каперсы — 10 г.
&quot;Мексиканский дьябло&quot;.
«Мексиканский дьябло».
unsplash.com

Приготовление:

  1. Дрожжи смешать с теплой водой. Добавить их в муку с солью и оливковым маслом. Оставить в теплом месте на час.
  2. Помидоры, колбасу и перец нарезать пластиками, сыр натереть на крупной терке.
  3. Тесто раскатать в тонкий пласт, с пастой и соусом Чили, выложить ингредиенты и запекать в духовке 20 минут при температуре 200 градусов.

«Регина»

Ингредиенты:

  • Дрожжи — 5 г;
  • Мука — 300 г ;
  • Вода — 200 мл;
  • Оливковое масло — 2−3 ст. л.;
  • Сахар — 2 ч. л.;
  • Соль — 1 ч. л.;
  • Копченое мясо — 100 г;
  • Шампиньоны — 60 г;
  • Твердый сыр — 30 г;
  • Томатный соус — 4−5 ст. л.;
  • Маслины 3−4 шт.;
  • Базилик — по вкусу.
&quot;Регина&quot;.
«Регина».
unsplash.com

Приготовление:

  1. Дрожжи смешать с теплой водой. Добавить их в муку с солью и оливковым маслом. Оставить в теплом месте на час.
  2. Тесто раскатать в тонкий пласт, смазать томатным соусом.
  3. Нарезать мясо, грибы, маслины. Выложить равномерно на тесто. Сверху посыпать натертым сыром и запекать в духовке 20 минут при температуре 200 градусов.

«Четыре сезона»

Ингредиенты:

  • Дрожжи — 5 г;
  • Мука — 300 г;
  • Вода — 200 мл;
  • Оливковое масло — 2−3 ст. л.;
  • Сахар — 2 ч. л.;
  • Соль — 1 ч. л.:
  • Орегано сушеный — 1 щепотка;
  • Сыр «Моцарелла» — 150 г;
  • Ветчина — 40 г;
  • Шампиньоны — 40 г;
  • Артишок консервированный — 1 шт.;
  • Помидор — 1 шт.;
  • Томатная паста — 2 ст. л.
&quot;Четыре сезона&quot;.
«Четыре сезона».
unsplash.com

Приготовление:

  1. Дрожжи смешать с теплой водой. Добавить их в муку с солью и оливковым маслом. Оставить в теплом месте на час.
  2. Тесто раскатать в тонкий пласт, смазать томатной пастой.
  3. Моцареллу покрошить, распределить по тесту, добавить орегано.
  4. Условно разделить пиццу на четыре части и на каждый выложить по одному ингредиенту: ветчину, артишок, помидор и грибы.
  5. Запекать пиццу в духовке 15−20 минут при температуре 200 градусов.
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