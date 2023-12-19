Обрушение водонапорной башни, взлет ставок по ипотеке. Что произошло в Алтайском крае 19 декабря

◆ Проценты по ипотеке на вторичное жилье в Алтайском крае уже достигли «заградительного уровня», но после новостей от Центробанка стало ясно, что крупные банки снова повысят ставки. Почитайте, что о ситуации на рынке думают эксперты.



◆ В Москве был найден мертвым 29-летний танцор из Заринска Дмитрий Красилов, прославившийся под псевдонимом «Пухляш». По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность.



◆ В поселке Лучевое Косихинского района рухнула водонапорная башня, на состояние которой местные жители жаловались много лет.



◆ В Минздраве сообщили, что Алтайскому краю удалось справиться с дефицитом лекарств, который возник из-за санкций.