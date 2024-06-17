Пришел, увидел, влюбился. Очаровательные истории медицинских семей: о первых чувствах, испытаниях на прочность и детях

Семья Бондаренко может похвастаться верностью медицинской службе в трех поколениях. А Ковалевы только начинают воспитывать врачебную династию. Супруги Ребевекша полгода не могли признаться друг другу в чувствах, а Лапшины остались вместе уже после первого свидания. Все это — истории наших алтайских врачей, которыми они поделились в честь Дня медицинского работника. А мы рассказываем о них в нашем материале.

Медучреждения поделились историями медицинских семей в флешмобе «Семья. Традиции. Здоровье», который провело министерство здравоохранения Алтайского края.

Медицина — это семейное

Уже три поколения из семьи Бондаренко выбирают служение медицине. Анатолий Бондаренко, заведующий травматологическим отделением №2 Краевой клинической БСМП, вспоминает, что врачебная династия началась с его мамы, Антонины Тиминой.

«Моя мама, Антонина Ивановна, родилась в простой крестьянской семье в Камне-на-Оби, — рассказывает Анатолий Бондаренко. — В 1939 году она поступила на лечебный факультет в Омский государственный медицинский институт и окончила его в 1944 году. Сразу после выпуска маму отправили в действующую армию — третий Белорусский фронт. Там она служила врачом подвижного госпиталя. После войны Антонина Ивановна возглавляла Каменский дерматовенерологический диспансер». Ее сын, Анатолий с малых лет слышал «врачебные разговоры», листал книги из большой библиотеки медицинской литературы и видел, как его маму благодарят пациенты. Поэтому уже в первом классе при приеме в октябрята он заявил, что хочет стать хирургом. Операция в больнице скорой медицинской помощи. пресс-служба БСМП Свое обещание Анатолий Бондаренко сдержал и в 1975 году поступил на лечебный факультет Алтайского государственного института. Там он познакомился со своей будущей супругой, Инной Стратоновой. В ее семье тоже трудились врачи, родственники по линии отца — Виктор Стратонов, профессор АГМУ, фтизиатр и Елена Погодина, акушер-гинеколог и заместитель главного врача по медицинской части роддома №2 (с 1978 по 1987 года). На шестом курсе молодые врачи поженились и с тех пор больше не расставались. Сейчас супруги Бондаренко вместе работают в Краевой клинической БСМП. Анатолий Васильевич уже много лет возглавляет травматологическое отделение №2, а Инна Николаевна заведует физиотерапевтическим отделением. Их сын и дочь, Александр и Ольга, тоже пошли по стопам родителей. Всего лишь с разницей в два года они окончили один и тот же лечебный факультет АГМУ, а после около десяти лет работали в той же больнице, что и их родители. Сейчас Александр Бондаренко заведует отделением функциональной и ультразвуковой диагностики БСМП №2. А Ольга Платунова трудится эндоскопистом в медицинском центре «Здоровье». Уже подрастает четвертое поколение семьи Бондаренко — у супругов трое внуков. Возможно, что кто—то из них захочет продолжить семейное дело. Врачебная династия Бондаренко Краевая клиническая БСМП Четыре лапочки дочки Еще одна врачебная династия подрастает в семье Ковалевых. Евгений Витальевич, анестезиолог-реаниматолог и Елена Геннадьевна, онколог вместе работают в БСМП №2. Евгений и Елена знакомы еще со школы, но в то время они учились в разных классах. Судьба свела их снова в одной группе медицинского университета. С тех пор они вместе уже 22 года и воспитывают четверых дочерей: Веронику, Валерию, Виталину и Василину. Вместе с девочками Ковалевы активно занимаются спортом, поют, танцуют и играют на музыкальных инструментах. Две старшие дочери продолжают семейное дело и учатся в АГМУ. «Ковалевы с головой погружены в работу, спасая жизни пациентов, но при этом находят время для занятий с детьми, семейного отдыха и своих увлечений. Это настоящие профессионалы своего дела, образец для подражания, достойные гордости всего нашего коллектива», — отмечают в БСМП №2.

Семья Ковалевых БСМП №2 Семья Ковалевых БСМП №2 Семья Ковалевых БСМП №2

Брат — настоящий пример

В противовес двум первым историям Николай и Наталья Ручейкины (брат и сестра) — не из медицинской семьи. Их отец работает на заводе, а мама — в школе учительницей.

Первым о карьере врача задумался Николай. Еще в пятом классе он обратил внимание на хирургию. А на первом курсе старался подражать в мастерстве своему кумиру — выдающемуся российскому кардиохирургу Льву Бокерию. Николай занимался в кружке по хирургии и участвовал в олимпийском хирургическом движении. Сейчас Николай Ручейкин работает хирургом в БСМП №2.

Для Натальи же примером всегда был ее родной брат. Его интересная и насыщенная жизнь вдохновила ее пойти по пути медицины. В 2023 году она окончила АГМУ с красным дипломом. И уже в скором времени присоединится к брату, пополнив ряды врачей-инфекционистов БСМП №2.

«Понимая всю тягость нахождения в больнице, осознание болезненного состояния пациента, я всегда пытаюсь подбодрить доброй улыбкой, словом и передать хорошее настроение», —говорит Наталья.

Николай и Наталья благодарны своим родителям за поддержку и опору. «Без них мы бы не смогли преодолеть все трудности и стать медицинскими специалистами», — отмечают Ручейкины.

Николай и Наталья Ручейкины БСМП №2 Николай и Наталья Ручейкины БСМП №2 Николай и Наталья Ручейкины БСМП №2

С любимой не соскучишься!

Понимание, внимательность и хорошее чувство юмора — на этих трех китах была основана молодая семья врачей Шнайдер.

Евгений и Диана познакомились на студенческом вечере во время учебы в АГМУ. Девушке понравились доброта и внимательность однокурсника, а Евгению — тонкий юмор девушки.

«Я считаю это признаком незаурядного мышления. Далеко не каждая девушка способна смешно пошутить или понять шутку, а с Дианой никогда не соскучишься», — подчеркивает специалист.

Молодые люди стали чаще общаться, обсуждать сложные случаи из врачебной практики и вместе смотреть вебинары и хирургические мастер-классы. В 2022 году пара поженилась. Сейчас Евгений работает онкологом в отделении рентгенохирургических методов диагностики, лечения и абдоминальной онкологии в краевом онкологическом диспансере. А Диана — врачом-стажером поликлиники «Надежда».

Семья Шнайдер Алтайский онкологический диспансер Семья Шнайдер Алтайский онкологический диспансер

Семья Шнайдер увлекается активным спортом и отдыхом. Супруги ежегодно находят возможность для занятий горными лыжами, сплавов или горных туров. В копилке совместных достижений есть восхождение к подножию священной горы Актру. А также долгожданная, но непростая поездка на лошадях в Горном Алтае.

«Прогулка на лошадях была моей заветной мечтой, — рассказывает Диана. — Но во время поездки лошадь неожиданно понесла и очень меня напугала! Теперь любовь к лошадям проявляется только на расстоянии».

Также в список достижений можно внести и успешно завершенный ремонт — а это нелегкое испытание на крепость отношений. «Руководила всем жена, причем, настолько безупречно, что мне оставалось лишь соглашаться с ее аргументами», — рассказывает Евгений Шнайдер.

Семья Шнайдер Алтайский онкологический диспансер

От испытуемого до мужа одна практика

В том же 2022 году коллектив онкологического диспансера пополнился еще одной медицинской семьей. Вадим Ребекевша работает онкологом в отделении онкоурологии, а его супруга Дарья – патологоанатомом.

И Вадим, и Дарья родом из Республики Хакасия. Оба окончили медицинский институт Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова в Абакане.

Молодых людей вместе свела итоговая работа. Дарья проводила исследование на юношах с первого по второй год обучения. И в их числе оказался Вадим. Девушка сразу обратила на него внимание, но познакомиться не решилась.

«Вместо этого я тогда посоветовала своей знакомой, которая с ним более близко общалась: «Какой хороший парень — отчего вы не встречаетесь? Смотри – уведут!», — вспоминает Дарья.

Семья Ребекевша Алтайский онкологический диспансер

Вадиму девушка тоже сразу понравилась, но первый шаг он не осмелился сделать. «Когда впервые ее увидел, подумал: что за красивая девочка, такая взрослая, амбициозная, делает крутое исследование — я такую не потяну!», — рассказывает он.

По итогу о чувствах парня Дарья узнала только спустя полгода. И она ответила ему взаимностью: «Он такой умный, красивый, воспитанный – ну как тут устоишь?»

После вуза Дарья решила поступать в ординатуру, Вадим же, напротив, хотел пойти сразу работать участковым терапевтом. Но девушка уговорила парня отправиться вместе с ней, и пара поехала получать специализацию в Барнаул – в Алтайский государственный медицинский университет. С тех пор здесь и осталась.

В 2022 году молодые врачи поженились и сыграли свадьбу в родном Абакане. Работают супруги в краевом онкологическом диспансере. На работе они, в первую очередь, коллеги и обращаются друг к другу только по имени и отчеству.

О детях пока не думают – все время занимает любимая работа, в которой еще многому предстоит научиться.

«Хотелось бы нам основать свою медицинскую династию? Звучит заманчиво, но принуждать детей в выборе профессии не будем. Заинтересовывать, знакомить с лучшими сторонами медицины – обязательно, но решать — им самим», — отвечают супруги Ребекевша.

Семья Ребекевша Алтайский онкологический диспансер Семья Ребекевша Алтайский онкологический диспансер Семья Ребекевша Алтайский онкологический диспансер

Зацепил — и влюбилась

Супруги Лапшины познакомились в 2015 году, но о своих чувствах друг к другу догадались далеко не сразу. В то время Алексей только приехал работать врачом в Калманскую ЦРБ после года обучения в ординатуре. Анна же работала санитарочкой в хирургическом отделении.

«Увидела его на посту и решила, что это новый медбрат — так он молодо выглядел! — вспоминает Анна. — Оказалось, новый хирург. И чем-то он меня сразу зацепил... А позже поняла, что влюбилась! Стала свои смены брать в его дежурства».

Однако признаться в своей симпатии Анна тогда так и не решилась. А уже через год молодой хирург уехал в Барнаул, работать в БСМП. Через некоторое время в город перебралась и Анна, но устроилась в Краевую клиническую больницу.

Семья Лапшиных Краевая психиатрическая больница имени Эрдмана

Алексей честно признается: об отношениях в тот момент даже не задумывался.

«Я оперировал, практически, круглосуточно, ни о чем, кроме работы, не думал. И вдруг получил СМС-ку от Анны: «Привет, как дела?». Мы переписывались всю ночь, а потом решили встретиться», – вспоминает Алексей.

После первого свидания Анна и Алексей больше не расставались. В 2018 году сыграли свадьбу. В их семьей подрастают двое очаровательных малышей – Степан и Валерия.

Сейчас Алексей Лапшин работает хирургом и анестезиологом—реаниматологом в стационарном подразделении краевой психиатрической больницы им. Эрдмана. А его супруга проходит обучение в медколледже на вечернем отделении по новой программе целевого обучения от психиатрической больницы. Уже через через два года она будет работать бок о бок с любимым мужем.

Семья Лапшиных Краевая психиатрическая больница имени Эрдмана

Работа, обучение, воспитание — и все успеть

Не только дома, но и на работе бывают семья Суржко. В перинатальном центре "ДАР" работают Илья Анатольевич, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, и его супруга Анна Сергеевна – акушер—гинеколог акушерского отделения патологии беременности № 2.

Илья и Анна познакомились в 2013 году во время учебы в Сибирском государственном медицинском университете в Томске. Через два года они поженились, а в 2016 году у них родился первый сын, Марк. Воспитание родители совмещали с работой, обучением и профессиональной переподготовкой — Илья Анатольевич проходил обучение по специальности «анестезиология и реанимация», «ультразвуковая диагностика».

В 2019 году Илью Суржко пригласили поработать в Алтайском краевом клиническом перинатальном центре «ДАР» в Барнауле. Семья недолго раздумывала и переехала, ведь Алтайский край близок Илье. Он родом из Бийска и рос здесь до поступления в университет.

В сентябре прошлого года семья неожиданно для себя стала многодетной – у Ильи и Анны Суржко родились два сына, Клим и Лев.

Привычка вести активную жизнь сохранилась со студенческих времен. Сейчас Суржко совмещают работу, воспитание троих сыновей и строительство собственного дома.

Отдельное место в жизни семьи всегда занимал спорт. Илья Анатольевич играет в сборной команде перинатального центра «ДАР». Анна Сергеевна увлекается фитнесом. А старший сын Марк в возрасте трех лет начал делать первые шаги на льду и сегодня занимается в Спортивной школе по хоккею «Алтай — 2016».

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