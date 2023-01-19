«Очень грустно». Православных барнаульцев не пустили в купель в крещенскую ночь

Православные барнаульцы уточнили, что их «развернули» на набережной Оби.
«Это все очень грустно. Всегда купель работала в ночь с 18 на 19 января, везде во всех группах в ВК написано, что можно купаться… Сегодня приехали, а полиция сказала, что купаться можно будет только завтра с 10 утра и до вечера», — написали подписчики Barnaul 22.
Комментаторы напомнили, что в праздничную ночь вода из-под крана тоже считается священной и напомнили прошлогодний случай, когда женщину унесло течением под лед.
Где и как будут отмечать Крещение в Барнауле — смотрите в материале altapress.ru.
Так, литургия пройдет в 8:30 в Знаменском женском монастыре (ул. Большая Олонская, 26).
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