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Жизнь

«Очень грустно». Православных барнаульцев не пустили в купель в крещенскую ночь

Жители Барнаула пожаловались на то, что им не дали окунуться в крещенской купели.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Православные барнаульцы уточнили, что их «развернули» на набережной Оби.

«Это все очень грустно. Всегда купель работала в ночь с 18 на 19 января, везде во всех группах в ВК написано, что можно купаться… Сегодня приехали, а полиция сказала, что купаться можно будет только завтра с 10 утра и до вечера», — написали подписчики Barnaul 22.

Комментаторы напомнили, что в праздничную ночь вода из-под крана тоже считается священной и напомнили прошлогодний случай, когда женщину унесло течением под лед.

Где и как будут отмечать Крещение в Барнауле — смотрите в материале altapress.ru.

Так, литургия пройдет в 8:30 в Знаменском женском монастыре (ул. Большая Олонская, 26).

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