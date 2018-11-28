Очевидцы сняли, как зеленый болид пронесся над многоэтажками Новосибирска

27 ноября в 08:40 над Новосибирском пролетела зеленая комета — яркий болид (метеор) со вспышкой. «Гостя из космоса» успели заснять наблюдательные новосибирцы, пишет vashgorod.ru.

О небесном явлении сначала рассказывали очевидцы из Дзержинского и Калининского районов города. Позже о комете начали рассказывать и жители ОбьГЭСа.

«Утром вышел на балкон, потянутся и вдохнуть свежего воздуха, в это время увидел как эта штука падает вниз оставляя за собой шлейф зелёного цвета, очень необычно и красиво», — рассказал один из очевидцев.

На кадрах видно, как над автомагистралью и городскими многоэтажками действительно появляется яркая вспышка.

Новосибирские астрономы обратились к горожанам: «Просим посмотреть на видеозаписи и прислать нам материалы, где зафиксирована эта вспышка, желательно с указанием географической точки и направления наблюдения. Материалы будут обработаны и переданы астрономическому сообществу для анализа».

Неизвестный объект может быть болидом из метеорного потока Леониды, пик которого наблюдался неделю назад, пишет «РГ». Впрочем, вполне возможно, что это был одиночный метеор.