Очевидцы сняли, как зеленый болид пронесся над многоэтажками Новосибирска

О небесном явлении сначала рассказывали очевидцы из Дзержинского и Калининского районов города. Позже о комете начали рассказывать и жители ОбьГЭСа.
«Утром вышел на балкон, потянутся и вдохнуть свежего воздуха, в это время увидел как эта штука падает вниз оставляя за собой шлейф зелёного цвета, очень необычно и красиво», — рассказал один из очевидцев.
На кадрах видно, как над автомагистралью и городскими многоэтажками действительно появляется яркая вспышка.
Новосибирские астрономы обратились к горожанам: «Просим посмотреть на видеозаписи и прислать нам материалы, где зафиксирована эта вспышка, желательно с указанием географической точки и направления наблюдения. Материалы будут обработаны и переданы астрономическому сообществу для анализа».
Неизвестный объект может быть болидом из метеорного потока Леониды, пик которого наблюдался неделю назад, пишет «РГ». Впрочем, вполне возможно, что это был одиночный метеор.