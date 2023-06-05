5 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Одежда, напитки, еда: как спастись от невероятного зноя в Алтайском крае

В Алтайский края нахлынула аномальная жара. И некоторые уже просят небесную канцелярия вернуть зиму. Отметим, таких персонажей немного, но они есть. Однако более волнующий вопрос на сегодня жителей Западной Сибири, где градусники зашкаливают, - как спастись от жары. Даже без кондиционера.

Жара. Лето. Погода.
Жара. Лето. Погода.
https://oir.mobi/

Есть несколько нехитрых правил, соблюдая которые можно помочь организму справиться с аномалией. Прежде всего, надо сменить гардероб и отдать предпочтение легкой и светлой одежде. Плотные джинсы отложить да заморозков. Не забывайте о солнцезащитных очках, головных уборах светлых тонов. Они как бы отражают пронзительные солнечные лучи.

Питье

В этот период нужно налегать на питье. А дома - прекрасный напиток на основе мяты, лимона. Вместо кубиков льда отлично подойдет замороженная брусника, клюква. А если еще есть и мороженая малина - получится изысканный напиток. Подойдет и зеленый остуженный чай.

Еда

Лучшее лакомство - мороженое. Причем, ледяное. Налегать на жирную пищу - не комильфо. Лучше не полениться и сделать салат. А сдобрить томаты, огурцы и редис творожным сыром и белым йогуртом.

На улице

На городских улицах во время послеобеденного зноя - настоящий жаркий каменный мешок. Постарайтесь не разгуливать в такое время. Особо это касается любителей пеших прогулок.

При себе необходимо иметь небольшую бутылочку с водой - желательно, не газированной.

Форс-мажор

В сумочку или кейс положите небольшой пузырек с нашатырным спиртом. Если вас настигнет тепловой удар, понюхав нашатырь, сразу станет лучше. Да и другим можете помочь, если понадобится. Не забудьте к нашатырю положить ватные диски - нюхать аммиак из бутылочки чревато последствиями - ожогом носовых пазух.

Немаловажно - в такое время нужно ограничить физические нагрузки.

Всем здоровья и ягодного лета.

Прогноз

Ранее сообщалось, что лето станет самым страшным с начала XXI века. Оно установит несколько погодных рекордов. Россиян ждет аномальная жара.

Грядущее лето войдет в тройку самых жарких за все время,уверен климатолог Михаил Юлкин. Невероятная жара в России начнется уже в июне. В пекло попадет сибирский регион - установятся аномально высокие показатели. Температура воздуха превысит климатическую норму сразу на 9 градусов.

Между тем до +37 градусов ожидают в Алтайском крае 5 июня. Это - пик жары.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость