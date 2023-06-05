Одежда, напитки, еда: как спастись от невероятного зноя в Алтайском крае

В Алтайский края нахлынула аномальная жара. И некоторые уже просят небесную канцелярия вернуть зиму. Отметим, таких персонажей немного, но они есть. Однако более волнующий вопрос на сегодня жителей Западной Сибири, где градусники зашкаливают, - как спастись от жары. Даже без кондиционера.

Есть несколько нехитрых правил, соблюдая которые можно помочь организму справиться с аномалией. Прежде всего, надо сменить гардероб и отдать предпочтение легкой и светлой одежде. Плотные джинсы отложить да заморозков. Не забывайте о солнцезащитных очках, головных уборах светлых тонов. Они как бы отражают пронзительные солнечные лучи.

Питье

В этот период нужно налегать на питье. А дома - прекрасный напиток на основе мяты, лимона. Вместо кубиков льда отлично подойдет замороженная брусника, клюква. А если еще есть и мороженая малина - получится изысканный напиток. Подойдет и зеленый остуженный чай.

Еда

Лучшее лакомство - мороженое. Причем, ледяное. Налегать на жирную пищу - не комильфо. Лучше не полениться и сделать салат. А сдобрить томаты, огурцы и редис творожным сыром и белым йогуртом.

На улице

На городских улицах во время послеобеденного зноя - настоящий жаркий каменный мешок. Постарайтесь не разгуливать в такое время. Особо это касается любителей пеших прогулок.

При себе необходимо иметь небольшую бутылочку с водой - желательно, не газированной.

Форс-мажор

В сумочку или кейс положите небольшой пузырек с нашатырным спиртом. Если вас настигнет тепловой удар, понюхав нашатырь, сразу станет лучше. Да и другим можете помочь, если понадобится. Не забудьте к нашатырю положить ватные диски - нюхать аммиак из бутылочки чревато последствиями - ожогом носовых пазух.

Немаловажно - в такое время нужно ограничить физические нагрузки.

Всем здоровья и ягодного лета.

Прогноз

Ранее сообщалось, что лето станет самым страшным с начала XXI века. Оно установит несколько погодных рекордов. Россиян ждет аномальная жара.

Грядущее лето войдет в тройку самых жарких за все время,уверен климатолог Михаил Юлкин. Невероятная жара в России начнется уже в июне. В пекло попадет сибирский регион - установятся аномально высокие показатели. Температура воздуха превысит климатическую норму сразу на 9 градусов.

Между тем до +37 градусов ожидают в Алтайском крае 5 июня. Это - пик жары.