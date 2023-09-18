Одичавшие кабаны выступили против дубовой рощи и нагло съели все желуди

Люди очень ждали появления дубовой рощи. Однако теперь она не вырастет.
Желуди, которые высадили год назад на площади 18 га, - вытащили кабаны.
Ранее сообщалось, что в Барнауле в добрые руки отдают миленького и смешного котенка.
Год назад в землю заложили две тонны желудей, но все съели кабаны, передают "Вести Алтай".
Люди очень ждали появления дубовой рощи. Однако теперь она не вырастет.
Желуди, которые высадили год назад на площади 18 га, - вытащили кабаны.
Ранее сообщалось, что в Барнауле в добрые руки отдают миленького и смешного котенка.
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