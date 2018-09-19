Одна из отравившихся в ресторане Солсбери оказалась русской моделью

Британские СМИ назвали имена отравившихся 16 сентября в ресторане Prezzo в Солсбери людей. Ими оказались 42-летний англичанин Алекс Кинг и его русская жена 30-летняя Анна Шапиро, пишет The Sun. Отравление Алекса и Анны произошло в заведении, рядом с которым обедали Сергей и Юлия Скрипали.

16 сентября во время обеда в ресторане в Солсбери, по словам Шапиро, её муж почувствовал себя плохо и ушёл в туалет, а через 15 минут его обнаружили там на полу с пеной у рта, пишет Life.ru.

Обоих отравившихся госпитализировали. В больнице Алекса ввели в искусственную кому. Анна чувствует себя лучше, ее перевели из реанимации в обычную палату, у которой установлен постоянный пост полицейской охраны. Сейчас женщину уже выписали из госпиталя, передает РИА Новости.

Кто такая Анна Шапиро

По данным британского издания, Анна Шапиро родилась в Нижнем Новгороде. Женщина заявляла, что что её отец был высокопоставленным чиновником, а сама она давно перестала быть гражданкой России. В Лондон Анна перебралась в 2008 году.

Анна Шапиро ведет в Instagram страницу, на которой написано, что она является моделью из Лондона. Блондинка постит фотографии в купальниках и нижнем белье. Также у нее есть сайт, в котором Шапиро выступает под псевдонимом Anna Webb, где рекламирует товары для фитнеса и бьюти-индустрии.

Был ли «Новичок»?

Последний инцидент в Солсбери полиция более не считает подозрительным, речи об отравлении двух человек каким-либо нервно-паралитическим веществом не идет, говорится в заявлении полиции Уилтшира, переданном во вторник РИА Новости.

Полиция отмечает, что на фоне событий последних месяцев в Солсбери, были проведены научные анализы.

«На данном этапе мы не связываем их болезнь с недавними отравлениями в Солсбери и Эймсбери», — говорится в сообщении.

По данным источников The Sun в правоохранительных органах, пара могла быть отравлена стрихнином.