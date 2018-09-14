Мемы про интервью Петрова и Боширова. В соцсетях шутят о «туристах из Солсбери»

13 сентября RT опубликовало видео интервью, которое взяла руководитель этого СМИ Маргарита Симоньян у подозреваемых в отравлении в британском Солсбери Скрипалей Петрова и Боширова. Интервью, как и вся история с отравлением, вышла неоднозначная. Сразу после публикации в соцсетях стали появляться шутки по этому поводу.