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Мемы про интервью Петрова и Боширова. В соцсетях шутят о «туристах из Солсбери»

13 сентября RT опубликовало видео интервью, которое взяла руководитель этого СМИ Маргарита Симоньян у подозреваемых в отравлении в британском Солсбери Скрипалей Петрова и Боширова. Интервью, как и вся история с отравлением, вышла неоднозначная. Сразу после публикации в соцсетях стали появляться шутки по этому поводу.

Мемы про интервью Петрова и Боширова Маргарите Симоньян.
Мемы про интервью Петрова и Боширова Маргарите Симоньян.
СС0

О чем рассказали Петров и Боширов Маргарите Симоньян см. в материале «Жизнь сломали».

Напомним, что неделей ранее, когда британское правительство распространило информацию о Петрове и Боширове уже был всплеск интернет-мемов по этому поводу. В них люди высмеивали британские скриншоты с изображениями подозреваемых.

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