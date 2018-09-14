Мемы про интервью Петрова и Боширова. В соцсетях шутят о «туристах из Солсбери»

Боширов и Петров принимают решение оторваться в Солсбери???????????? pic.twitter.com/Zs70KE0K72— Сектор приз по барабану (@PedaliPutina) 13 сентября 2018 г.
Бивис Петров и Батхед Боширов дали самое откровенное интервью. pic.twitter.com/6O3qcQ5cSQ— Neurobalalaika (@neurobalalaika) 13 сентября 2018 г.
Позвоните Симоньян pic.twitter.com/Qmjy3OBOXS— Andrey Zakirzyanov (@Bezizyanov) 13 сентября 2018 г.
О чем рассказали Петров и Боширов Маргарите Симоньян см. в материале «Жизнь сломали».
Напомним, что неделей ранее, когда британское правительство распространило информацию о Петрове и Боширове уже был всплеск интернет-мемов по этому поводу. В них люди высмеивали британские скриншоты с изображениями подозреваемых.