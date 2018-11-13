Одного из пострадавших в резонансной аварии с BMW X6 в Барнауле выписали из больницы

Одного из мужчин, который пострадал в смертельном ДТП с участием BMW X6 в Барнауле, 13 ноября перевели домой на амбулаторное лечение, рассказали altapress.ru в в региональном Минздраве.

ДТП с BMW X6 на проспекте Ленина. Барнаул, 15 октября 2018 года.

По данным altapress.ru, речь идет о Евгении Нагорневе, пассажире Renault. Сейчас состояние мужчины — удовлетворительное. Лечение будут продолжать дома.

Второй пострадавший, водитель Renault, по-прежнему находится в реанимациии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Мужчина начал выполнять команды врачей, например, открывать глаза.

Напомним, ДТП произошло 15 октября в 23:05 на пересечении проспекта Ленина с улицей Анатолия. Столкнулись BMW и Renault Scenic. В первом ехал водитель и пассажир, во втором — водитель и четыре пассажира, в том числе два ребенка.

В результате ДТП на месте погибла 5-летняя девочка. Женщина и ее 3-летняя дочь скончались от полученных травм уже больнице. Все погибшие в момент аварии были в Renault.

Александр Руденко, водитель BMW, полностью признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием и оказать материальную помощь пострадавшим.

Мужчину заключили под стражу на 2 месяца до 15 декабря. Статья, по которой он обвиняется, предусматривает до 9 лет лишения свободы.