Огненное шоу и уникальные блюда: за какими яркими впечатлениями туристы едут на «Алтайскую зимовку»

На территории туркомплекса «Бирюзовая Катунь» 30 ноября прошла «Алтайская зимовка». Отметить открытие зимнего туристического сезона сюда приехали тысячи человек. Они катались на собачьих упряжках, участвовали в веселых конкурсах, а также пробовали томленые щеки марала и другие оригинальные блюда. Рассказываем, как прошел праздник в этом году, и что понравилось гостям больше всего.

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Дедов Морозов много не бывает

Найти место для парковки на «Бирюзовой Катуни» было непросто еще за несколько часов до начала праздника. Большинство гостей приезжали на больших автобусах, которые стояли неподалеку от места проведения зимовки. Владельцам легковушек было легче, однако и им пришлось потесниться.

«Не сразу понял, где можно ставить машину, мне подсказал полицейский. Кажется, что в прошлом году автомобилей было меньше, в этот раз тут уже в обед — плотные ряды. Но места много, хватит всем, главное потом не забыть, где оставил машину «, — улыбаясь, рассказал Максим, один из гостей праздника. На «Бирюзовую Катунь» он приехал с друзьями из Бийска.

«Нам повезло с погодой, надеюсь, что сегодня успеем попробовать необычные блюда и посмотреть огненное шоу. На всякий случай взяли с собой термос чаем, будем греться», — добавил бийчанин.

«Алтайская зимовка-2019». Ирина Пергаева

Громкую музыку было слышно уже у входа на главную площадку праздника. Аниматоры в ярких костюмах зазывали гостей участвовать конкурсах. Рядом туристы играли в ручеек с Дедами Морозами и Снегурочками, которых здесь было немало.

— А почему тут столько Дедов Морозов, я думал, что он один, — спросил у мамы один из маленьких туристов.

— Потому что праздник, вот они съехались отовсюду, — ответила женщина и потянула ребенка в сторону, кататься с горки.

Главный Дед Мороз тоже был неподалеку, на территории работала его алтайская резиденция. Все желающие могли поговорить с дедушкой и загадать желание. Здесь же была возможность написать письмо волшебнику, чем и воспользовались юные участники праздника.

«Алтайская зимовка-2019». Ирина Пергаева

Детей на «Алтайской зимовке» было много, они прыгали в сугробы, играли в хоккей на снегу и участвовали в различных конкурсах. Некоторые гости праздника еще недавно сделали первые шаги, а здесь уже танцевали вместе с родителями на свежем воздухе.

Мария Лубягина приехала на «Бирюзовую Катунь» из села Манжерок. С ней двое детей: Вере — три года и восемь месяцев, а Даше — один год и одиннадцать месяцев. Младшая дочь удобно висела на спине у своей мамы, а старшая шла рядом с Марией.

«Мой муж — руководитель ассоциации экстремальных видов спорта в Республике Алтай. Сегодня он проводит мастер-классы для всех желающих. В этом году теплее, но главное, что детям здесь нравится», — отметила девушка.

Около двух часов дня недалеко от главной праздничной сцены состоялся массовой «Забег Дедов Морозов». Под подбадривающие крики болельщиков дедушки на скорость возили на санях снегурочек. Организаторы то и дело отводили с дорожки детей, которые не понимали, что стоят на пути у участников конкурса.

«Алтайская зимовка-2019». Ирина Пергаева

«Главное никого не убить и не уронить Снегурочку, вы поняли?» — кричала в микрофон ведущая. Дедкшки, к счастью, справились и доставили всех внучек до финиша.

В 15 часов зимний туристический сезон в Алтайском крае открыли официально. Перед зрителями выступали лучшие коллективы региона. После концерта большинство туристов отправилось пробовать блюда, приготовленные из местных продуктов. Повара знали, чем удивить гостей.

Щеки марала , суп из бычьих хвостов и не только

Фестиваль «Гастрономическая карта России, пожалуй, стал главным событием «Алтайской зимовки» в этом году. Профессиональные шеф-повара шести алтайских ресторанов готовили из местных продуктов блюда региональной кухни.

«Алтайская зимовка-2019». Ирина Пергаева «Алтайская зимовка-2019». Ирина Пергаева «Алтайская зимовка-2019». Ирина Пергаева

Томленые щеки марала с острой капустой и брусникой, суп из бычьих хвостов с корнем лопуха майским и снытью, кундюбки из крапивного теста, с запеченным картофелем и грибами в сливочном соусе. Это лишь небольшой список из необычных блюд, которыми удивляли гостей праздника.

Екатерина Шаповалова,

координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России»:

Региональные блюда из локальных продуктов должны стать одной из составляющих путешествия в Алтайский край. У аудитории уже есть устойчивые представления о том, что турист может получить в регионе. Пока гастрономия находится не на первом месте. Это не очень справедливо, ведь продукты на этой уникальной земле также уникальны.

Она также отметила, что гости могли попробовать блюда из мяса марала, корня лопуха, различных дикоросов, и даже гриба чаги.

Екатерина Шаповалова. Ирина Пергаева

Повара и собственники заведений отмечали, что важно привлекать в регион больше туристов и чаще производить блюда из местных продуктов.

«Мы делаем много десертов на основе творога, облепихи. Также много блюд из калины, которую выпаривали девять часов. Это старые рецепты, которые уже давно забылись», — отметила Лариса Гладышева, владелица ресторана авторской кухни «Шоколатте» в Бийске.

На «Бирюзовой Катуни» работали шесть фудтраков — мобильных ресторанов на колесах, в которых работали профессиональные повара. Многие туристы признавались, что не знали, что блюда из папоротника или лопуха могут быть вкусными.

«Вкус необычный, но приятный. Хочется, чтобы таких эксклюзивных блюд было как можно больше. Нашему региону есть чем удивить даже привередливого гостя», — поделилась Марина, туристка из Барнаула.

Организаторы подчеркнули, что после фестиваля меню, представленное на «Алтайской зимовке», будет действовать на площадках участников. Рестораны отметят специальной меткой «Гастрономическая карта России» на Google Maps.

Яркие сувениры и настоящие эмоции

Список развлечений на «Алтайской зимовке» не заканчивался конкурсами и эксклюзивной кухней. Гости охотно фотографировалась с пушистыми маламутами и катались на собачьих упряжках. А некоторые туристы приехали со своими домашними питомцами, которые резвились в снегу.

Немало гостей прогуливалось в ремесленных рядах. Там было что купить и на что посмотреть: начиная от магнита, и заканчивая глиняным горшком, сделанным вручную. Продавцы признавались, что торговля шла хорошо. Особенно активно покупали теплые варежки и мед.

«Алтайская зимовка-2019». Ирина Пергаева «Алтайская зимовка-2019». Ирина Пергаева «Алтайская зимовка-2019». Ирина Пергаева

На праздник приехало много молодых людей. В большинстве конкурсов они были главными заводилами и завлекали людей наравне с организаторами.

Мы каждый год празднуем зимовку в Барнауле, а здесь во второй раз. Программа очень насыщенная, мы постоянно что-то делаем — участвуем в конкурсах, танцуем и веселимся. Уже успели поесть бутерброды и покататься с горки, — рассказала Ульяна Богатова, командир отряда «Северное сияние».

«Алтайская зимовка-2019». Ирина Пергаева

Прогуливаясь по территории «Бирюзовой Катуни», туристы то и дело смотрели вверх, потому что в небе летали парапланы с российским флагом. К вечеру многие гости грелись горячим чаем в теплых шатрах. Они обменивались впечатлениями и планировали дальнейший отдых.

«Это удивительный праздник, нравится атмосфера. Мы попробовали много блюд, с удовольствием участвовали в конкурсах», — поделилась Наталья Вольных, директор бийского местного отделения «Всероссийского общества глухих».

Вместе с ней на «Алтайскую зимовку» приехали несколько подопечных. Некоторым из них больше 70 лет, но и пенсионеры активно участвовали в мастер-классах. С помощью сурдопереводчика бийчане рассказали, что больше всего рады теплой погоде и чистому горному воздуху.

«Алтайская зимовка-2019». Ирина Пергаева

Отметим, что финал праздника также получился ярким: зрители увидели огненное шоу «Жаркая зима на Алтае».

Во все стороны летели искры, гремел фейерверк, и гости не переставали аплодировать.