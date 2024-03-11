11 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Оголенные соски назвали главным модным трендом

Прозрачная одежда, через которую видно женские соски является главным трендом в текущем сезоне. Об этом сообщает Glamour.

Женская грудь.
Женская грудь.
unsplash.com

На прошедших Неделях моды модели часто выходили с голой грудью.

Такой прием использовали модельеры известных брендов: Chloé, Saint Laurent, Acne Studios, Casablanca и других марок.

При этом с обнаженной грудью вышла в свет актриса Оливия Уайлд. Она была в прозрачном боди на лямках. А модель Эльза Хоск надела топ в горошек с глубоким V-образным декольте.

Ранее стало известно, колготки какого цвета стали модными в 2024 году.

Оказалось, что тренд сезона — красные колготки.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость