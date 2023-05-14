Окна выбьют, в горящую избу войдут. 8 историй об алтайских героях, которые не испугались пожара и спасли людей, чужие дома и машины

1. Осенью 2022 года подросток Сергей Красноперов из Маймы первым сообщил о пожаре возле сельского кладбища. Парень позвонил в МЧС, потому что огонь уже угрожал селу. Когда спасатели приехали, юноша помогал тушить огонь.
2. В 2020 году сотрудник алтайского УФСИН Дмитрий Лебедкин спас 94-летнюю женщину из огня возле лечебно-исправительного учреждения. Пока пожарные ЛИУ тушили огонь, мужчина бросился в горящий дом, нашел пенсионерку и вынес на улицу.
3. В мае 2023 года водитель автоцистерны барнаульского водоканала увидел на улице Власихинской загоревшийся автомобиль и помог его потушить. Как только мужчина заметил огонь, то сменил маршрут, чтобы подобраться к нему. «У меня за спиной вода, как можно проехать мимо?»,— рассказывал позже Николай Марченко.
4. Весной 2021 года водитель скорой помощи из Рубцовска во время дежурства спас семью с детьми из горящего дома. Николай Востриков заметил пожар на соседней улице, позвонил в МЧС, но не стал ждать, а поспешил на помощь и помог людям выбраться из огня.
5. Весной 2020 года кассир продуктового магазина из Горно-Алтайска Сергей Ардиматов возвращался на такси домой, заметил пожар и сразу попросил таксиста подъехать ближе. Мужчина сломал окно горящего дома и вынес из огня беременную женщину с двухлетним ребенком.
6. 11 мая 2023 года пожарный Виталий Попов из села Косиха в свой выходной спас из огня ребенка, его маму и бабушку. Мужчина забежал в здание, у которого горела крыша. Он помог двум пенсионерам выбраться из одной квартиры, а из другой через разбитое окно вызволил двух женщин и ребенка.
7. В 2019 году школьник из Быстроистокского района Максим Павлов увидел дым в соседнем доме и, рискуя жизнью, побежал на помощь. Юноша спас из огня хозяина жилья — инвалида, потом вернулся и вынес оттуда газовый баллон. МЧС наградило его за мужество.
8. Летом 2021 года в поселке под Бийском произошел крупный пожар. И пока сотрудники МЧС тушили заброшенные постройки, неравнодушные местные жители спасали от огня чужие автомобили.