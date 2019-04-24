Геофизики изучили геомагнитных джерков Земли и увидели движение полюса к Сибири

Международная группа геофизиков объяснила феномен геомагнитных джерков — резких изменений магнитного поля планеты, так называемых «рывков». Расчеты заняли около 4 млн часов процессорного времени.

Джерки

Магнитное поле Земли в целом относительно стабильно, оно может локально усиливаться или ослабевать. При геомагнитном джерке (впервые замечен в 1978 году) никаких видимых катаклизмов, вроде перемещения магнитных полюсов на другой континент или ослабевания магнитного поля на десятки процентов не происходит, но геофизики указывают на очень быстрые по меркам земного ядра процессы, пишет chrdk.ru.

Ядро

Земное ядро имеет как твердую, внутреннюю часть, так и жидкую внешнюю оболочку. В этой оболочке циркулируют потоки, отводящие от «сердца Земли» тепло — с ними связывают большую часть магнитного поля планеты.

Магма и ток

Течение расплавленного вещества создает электрический ток, становящийся источником магнитного поля. Другой процесс связан с возникновением волн в проводящей среде — в этом случае механическое движение (течение магмы, например) сопровождается появлением магнитного поля. А оно влияет на механическое движение — заряженные частицы в этой среде отклоняются магнитным полем.

Суперкомрьютеры

Исследователи смогли построить компьютерную модель процессов, происходящих в земле, хотя это и потребовало порядка 4 млн часов процессорного времени — ученые использовали суперкомпьютеры.

Дрейф полюсов

Согласие модели с эмпирическими данными может помочь в описании поведения магнитосферы планеты и, возможно, объяснить такие процессы, как дрейф магнитных полюсов.

#Полюснаш

Ранее сообщалось, что в сторону Сибири быстрыми темпами смещается Северный полюс. Это наблюдение вынудило сотрудников Национального центра экологической информации США опубликовать свой доклад раньше срока.

Впервые ученые зафиксировали расположение северного магнитного полюса в канадской Арктике в 1831 году. С тех пор он сдвинулся на 2,3 тысячи км в сторону Сибири.

В последние годы магнитный полюс смещался со скоростью в 55 км в год (в 2000 году он сместился на 15 км).

По данным ученых, в 2017 году северный магнитный полюс пересек линию перемены даты и постепенно уходил из канадской Арктики, смещаясь к Сибири.

Северный магнитный полюс представляет собой условную точку, в которой магнитное поле Земли направлено вниз под углом 90 градусов, на него указывает стрелка компаса.

Ранее сообщалось, что исследователи прогнозируют переворот земной оси. Если сила магнитного поля планеты упадет еще на 90%, то не исключен переворот оси Земли.