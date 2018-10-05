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Около «политеха» в Барнауле откроются кофейня и фастфуд

Предприниматель Сергей Розбах планирует разместить в здании ресторана «Пили-Швили» еще два заведения% кофейню и фастфуд. Об этом Розбах рассказал altapress.ru.

Ресторан "Пили-Швили"
Ресторан "Пили-Швили"
altapress.ru

Розбах планировал пригласить арендаторов в здание около АлтГТУ. В том числе вел переговоры с известной сетью Starbucks, но она заморозила планы на развитие в регионах России.

Также не состоялись планы предпринимателя открыть еще одну «Пожарку» — он планировал приобрести здание в районе новостроек на ул. Взлетной, но оно не подошло по техническим и конструктивным характеристикам.

Теперь Сергей Розбах сосредоточится на развитии своего проект на пр. Ленина. К ресторану «Пили-Швили» присоединится кофейня и фастфуд. Их концепции пока прорабатываются.

Ранее предприниматель сдавал эти площади бургерной MAMA, Ya POEL burgers и кофейне «Свитер». Но развивавшие их предприниматели свернули проект весной 2018 года. Позже собственник здания открыл в нем ресторан кавказской кухни «Пили-Швили».

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