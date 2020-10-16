19 октября в Барнауле начнется важное голосование

В Барнауле вновь будут выбирать общественные территории, которые будут благоустроены за счет программы «Формирование современной городской среды». Но сначала среди жителей города будет проведено голосование.

Мнения барнаульцев начнут спрашивать с 19 октября. Голосование продлится 15 дней.

Для того, чтобы высказать свое мнение, барнаульцам нужно будет в интернете открыть страницу «Система голосования по вопросам социально-экономического развития Алтайского края». И там уже отдать свой голос за один из предложенных объектов.

Как сообщает мэрия Барнаула в перечень для голосования будет включен 41 объект.

Напомним, что в прошлом году в результате голосования барнаульцы поддержали благоустройство сквера на ул. Ускова и большой проект по преображению парка «Изумрудный». Проведение благоустроительных работ работ регулярно проверяет мэр Барнаула Вячеслав Франк.