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Жизнь

19 октября в Барнауле начнется важное голосование

В Барнауле вновь будут выбирать общественные территории, которые будут благоустроены за счет программы «Формирование современной городской среды». Но сначала среди жителей города будет проведено голосование.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Анна Зайкова, altapress.ru

Мнения барнаульцев начнут спрашивать с 19 октября. Голосование продлится 15 дней.

Для того, чтобы высказать свое мнение, барнаульцам нужно будет в интернете открыть страницу «Система голосования по вопросам социально-экономического развития Алтайского края». И там уже отдать свой голос за один из предложенных объектов.

Как сообщает мэрия Барнаула в перечень для голосования будет включен 41 объект.

Напомним, что в прошлом году в результате голосования барнаульцы поддержали благоустройство сквера на ул. Ускова и большой проект по преображению парка «Изумрудный». Проведение благоустроительных работ работ регулярно проверяет мэр Барнаула Вячеслав Франк.

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