Ольга Бузова назвала сибирских чиновников дураками, но поддержала их

По словам Бузовой, она наблюдает «такую истерию» из-за пожаров в Сибири первый раз.
Ольга Бузова,
певица и телеведущая:
В прошлом году горел лес и была тишина. В 2010, когда смог погладил всю Москву, тоже настолько массовой истерии не припомню… Сейчас же раздувается тема, словно специально.
Бузова обратила внимание на неоспоримый факт: леса горят даже не годами, а веками — «в России, в Канаде, в США, везде, где летом жаркий сухой климат и много деревьев».
Ольга Бузова,
певица и телеведущая:
Допустим, текущие чиновники на местах дураки, но вы хотите сказать, что за все эти десятилетия во всем мире не нашлось адекватного человека? Даже премьер Канады, когда горела громадная территория в его стране, говорил: «Лесные пожары являются естественной частью экосистемы леса и важны для поддержания здоровья и биоразнообразия лесных массивов». Понимаете, нельзя по щелчку пальцев поменять природный ход.
Бузова считает, что бороться можно только с тем, «где мы сами вредим природе — мусор, случайные поджоги».
Ольга Бузова,
певица и телеведущая:
Я тоже, как и многие из вас, не там, а в Москве, тоже не вижу это все воочию. Но истерика в соцсетях с курортов ничего не даст конкретного. Или это у нас сейчас стал так считаться гражданский инста-долг? Я просто люблю свою страну, и по ночам молюсь за её сохранение.
Ранее на тему пожаров в Сибири высказался Максим Галкин, который тоже осудил ажиотаж вокруг этой темы.
Напомним, сейчас в Сибири горят около 3 млн га леса, дым распространился по территории всей Сибири и даже дошел до берегов Северной Америки. Региональные власти долго не предпринимали мер к тушению пожаров в труднодоступных местностях, так как считали это экономически нецелесообразным.