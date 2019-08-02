Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 августа 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Ольга Бузова назвала сибирских чиновников дураками, но поддержала их

Певица и ведущая Ольга Бузова назвала пожары в Сибири «природным ходом», который нельзя поменять по щелчку пальцев. Свое мнение по поводу «горячей» темы она высказала на странице в Instagram. В посте она попутно назвала местных чиновников дураками.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
www.instagram.com/buzova86

По словам Бузовой, она наблюдает «такую истерию» из-за пожаров в Сибири первый раз.

Ольга Бузова,
певица и телеведущая:

В прошлом году горел лес и была тишина. В 2010, когда смог погладил всю Москву, тоже настолько массовой истерии не припомню… Сейчас же раздувается тема, словно специально.

Бузова обратила внимание на неоспоримый факт: леса горят даже не годами, а веками — «в России, в Канаде, в США, везде, где летом жаркий сухой климат и много деревьев».

Ольга Бузова,
певица и телеведущая:

Допустим, текущие чиновники на местах дураки, но вы хотите сказать, что за все эти десятилетия во всем мире не нашлось адекватного человека? Даже премьер Канады, когда горела громадная территория в его стране, говорил: «Лесные пожары являются естественной частью экосистемы леса и важны для поддержания здоровья и биоразнообразия лесных массивов». Понимаете, нельзя по щелчку пальцев поменять природный ход.

Бузова считает, что бороться можно только с тем, «где мы сами вредим природе — мусор, случайные поджоги».

Ольга Бузова,
певица и телеведущая:

Я тоже, как и многие из вас, не там, а в Москве, тоже не вижу это все воочию. Но истерика в соцсетях с курортов ничего не даст конкретного. Или это у нас сейчас стал так считаться гражданский инста-долг? Я просто люблю свою страну, и по ночам молюсь за её сохранение.

Ранее на тему пожаров в Сибири высказался Максим Галкин, который тоже осудил ажиотаж вокруг этой темы.

Напомним, сейчас в Сибири горят около 3 млн га леса, дым распространился по территории всей Сибири и даже дошел до берегов Северной Америки. Региональные власти долго не предпринимали мер к тушению пожаров в труднодоступных местностях, так как считали это экономически нецелесообразным.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость