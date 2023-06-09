Ольга Бузова выступит с концертом на алтайском курорте

Российская телезвезда и певица выступит с концертом на алтайском курорте Яровое. Четыре года назад ее выступление на берегу озера Большое Яровое собрало 3 тыс. зрителей. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Концерт Бузовой состоится 12 августа в прибрежной зоне на территории "Причала 22". Начало выступления - в 22:00.

Концерт пройдет в клубном формате. Вход на "Причал" можно будет приобрести в любой из касс курорта. Стоимость билета - 1,5 тыс. рублей.

Ольга Бузова приезжает на Яровое не в первый раз. Она выступила с концертом в 2019 году и приезжала отдохнуть во время ковидных ограничений в 2020 году.

Также звезда недавно приезжала с концертом в Барнаул. Она выступала на сцене "Планета Q" 12 мая. После концерта певица оставила традиционный автограф комплексу на часах, прокомментировав, что время - это самый дорогой ресурс в жизни.

Какие еще звезды приедут на Яровое?

1 июля запланирован концерт Burito, а через неделю – 8 июля – выступит певец Sevak.

14 июля Яровое посетит певица Mary Gu. А на следующий день - 15 июля - в прибрежной зоне выступит команда "Союз" – создатели комедийно-музыкального шоу "Студия СОЮЗ".

Одним из завершающих мероприятий июля станет концерт популярной исполнительницы Мари Краймбрери. Она выступит 22 июля.

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