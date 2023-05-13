Ольга Бузова дала концерт в Барнауле. Фанаты и не только поделились впечатлениями

В прошлый раз Ольга приезжала в Барнаул в октябре 2019 года и выступила в спортивном комплексе "Темп". Шутила, что ищет жениха, и всячески веселила публику.
На этот раз концерт прошел в скандально известном комплексе "Планета Q". Ранее местные жители жаловались на слишком громкие вечеринки.
Да и сама Ольга, казалось, не была в восторге от площадки, упомянув, что она находится на открытом воздухе. А погода на улице - всего 12 градусов тепла. Не самая подходящая для открытых костюмов певицы.
Впрочем, ни артистке, ни фанатам это не помешало как следует насладиться вечером.
Вот, что писали поклонники Ольги в соцсетях после выступления.
"L - это любовь. С Олечкой не получилось сфотаться, сфоталась с ведущим :)"
Валерия Б.
"Умница. Всегда люди с ее концертов уходят в хорошем настроении и с зарядом позитивным!"
Олег К.
"Оля у нас такая! Попадает в сердечко и остается там навсегда!"
Татьяна Р.
Комментарии взяты из группы Планета Q Барнаул.
После концерта певица оставила традиционный автограф комплексу на часах, прокомментировав, что время - это самый дорогой ресурс в жизни.
Бузова заверила барнаульцев, что, несмотря на прохладную погоду, они согрели ее своим теплом и любовью. Фанаты хором пели все песни и после каждого исполнения благодарили Ольгу. А в конце скандировали: "Молодец!".
"Я запомню этот день, 12 мая, на всю жизнь. Спасибо, Барнаул!" - высказалась артистка после выступления.
Позже певица встретилась с детьми в рамках благотворительной акции от социального проекта "Михутка". Ольга была с девочками на одной волне, говорила непринужденно, обнялась и сделала фотографии.
Однако не все барнаульцы остались в восторге от приезда Бузовой в город.
"Интересней увидеть ценителей всего этого, они за это еще и платят)"
Дмитрий Б.
"В плане шоумена она хороша и в отличной форме, в плане певицы увы нет."
Кирилл
"Позорище! Неужели есть люди, которые слушают это? Куда мы катимся."
Любовь Г.
"Фанера-то какая прет!"
Legos