Ольгу Бузову заподозрили в беременности и сатанизме

Поклонники Ольги Бузовой вовсю говорят о беременности звезды. Поводом стало фото в Instagram, где у Бузовой отчетливо виден округлившийся животик, пишет Life.

На фото со съёмок «Дома-2» Бузова говорит с одним из участников, Романом Гриценко. Пользователи сети напомнили, что совсем недавно звезда хвасталась плоским накачанным животом.

Раньше Ольга Бузова поделилась в Instagram фото с обложкой нового номера Elle Girl. Там девушка предстала в образе святой, благославляющей аудиторию своим фирменным жестом. В качестве украшения Ольга выбрала сережку в виде креста. Надпись на обложке гласит «Мы верим в девочек».

Снимок вызвал бурную реакцию: подписчики певицы в комментариях обвинили Бузову в богохульстве и пропаганде сатанизма.