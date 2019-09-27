«Омбудсмен курильщиков» предложил властям решать проблемы россиян, а не запрещать «дымить» на балконах

Властям следует работать над улучшением жизни россиян, а не принимать новые законы о запрете курения, уверен исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов.

По его словам, сейчас в России запрещено курить везде, где только можно это запретить, но при этом россияне не спешат отказываться от пагубной привычки. Пока власти не найдут ответ на вопрос, почему так происходит, борьба с табаком «будет оставаться имитацией», уверен Лоскутов, пишет ura.ru.

«Умирают не от табака, умирают от жизни. Если жизнь плохая, человек будет стараться закурить, выпить, еще что-то сделать. Если жизнь хорошая, он будет отказываться от тех привычек, которые сокращают эту хорошую жизнь», — добавил руководитель общественной организации, отметив, что властям стоит работать над улучшением жизни людей.

Ранее правительство РФ утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, напоминает RT.

Таким образом, с 1 октября за курение на балконе россиянам будет грозить штраф до 5 тысяч рублей.

Прецедент

В 2017 году Верховный суд обязал сибиряка компенсировать вред соседям за свое курение на балконе.

Курение. Олег Богданов

В своем иске житель Новосибирска, недовольный соседской привычкой дымить на балконе, указал, что его семья находится под постоянным прессом пассивного курения, а здоровье маленького ребенка оказалось под угрозой.

Но два года спустя дело дошло до Верховного суда, который отменил решения нижестоящих судов, фактически признав курение на балконе противозаконным, если оно мешает другим жильцам. Как пишет издание, суд руководствовался 42-й статьей Конституции. Она гласит, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Кроме того, Верховный суд принял во внимание другие документы, включая положения Всемирной организации здравоохранения, направленные на борьбу с табакокурением. Размер присужденной истцу компенсации составил 5 тыс. рублей.