Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 января -19°C
Новый год-2020
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Омич позвонил в мэрию и спросил, каким мылом лучше натереть веревку

Житель Омска на новогодних праздниках позвонил в мэрию и спросил, какое мыло лучше подходит для намазывания веревки, сообщает «Омск-информ».

Мыло.
Мыло.
СС0

Звонивший решил проконсультироваться, туалетным или хозяйственным мылом лучше воспользоваться.

Начальник управления единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) мэрии Федор Бледнов отметил, что сотрудники не стали разговаривать с мужчиной и перевели звонок в полицию.

Чем закончилась история, Бледнов не уточнил. Однако сообщил, что был еще один звонок от жителя Омска, который потребовал соединить его с полицейскими, чтобы спеть им песню.

За новогодние праздники жители города позвонили в ЕДДС 1023 раза. 131 обращение поступило из-за проблем с отоплением и горячей водой, 85 — из-за выбросов в атмосферный воздух.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость