Омич позвонил в мэрию и спросил, каким мылом лучше натереть веревку

Житель Омска на новогодних праздниках позвонил в мэрию и спросил, какое мыло лучше подходит для намазывания веревки, сообщает « Омск-информ ».

Звонивший решил проконсультироваться, туалетным или хозяйственным мылом лучше воспользоваться.

Начальник управления единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) мэрии Федор Бледнов отметил, что сотрудники не стали разговаривать с мужчиной и перевели звонок в полицию.

Чем закончилась история, Бледнов не уточнил. Однако сообщил, что был еще один звонок от жителя Омска, который потребовал соединить его с полицейскими, чтобы спеть им песню.

За новогодние праздники жители города позвонили в ЕДДС 1023 раза. 131 обращение поступило из-за проблем с отоплением и горячей водой, 85 — из-за выбросов в атмосферный воздух.