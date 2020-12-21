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Жизнь

Омичи высмеяли главную новогоднюю елку, которая «на своих ветках ползла до площади»

Жители Омской области обсуждают в соцсетях потрепанную новогоднюю красавицу, которая украшает поселок в Любинском районе, пишет Om1.ru.

Новогодняя елка. Омская область.
Новогодняя елка. Омская область.
vk.com/spletniki55.

Фотографию праздничной елочки, которую установили в поселке, опубликовали в паблике «О чем говорят в Омске».

«Это что за красотища-то такая? Ее, наверное, своим ходом гнали. Потрепало беднягу знатно. Неужели у нас дефицит с елками в поселке?», — недоумевает местная жительница.

«Шла пешочком, бедолага», «Хех, сама добиралась», «Елка какая-то недоношенная», «И так не повезло елочке в жизни, еще и срубили», «Из этой елки сделали метелки?» — шутят омичи над внешним видом «красавицы».

Сошлись во мнении, что потрепанная елка — это символ уходящего 2020 года, поэтому все нормально.

Ранее altapress.ru рассказал, где и почем в Барнауле можно купить новогоднюю елку. А в МЧС поведали, как ее нарядить и не умереть.

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