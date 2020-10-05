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Жизнь

Омский губернатор заболел коронавирусом перед встречей с главами регионов

Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал в своем Instagram о том, что заболел коронавирусом. Примечательно, что накануне он вернулся из Белоруссии.

Александр Бурков, губернатор Омской области.
Александр Бурков, губернатор Омской области.
instagram.com/burkov.aleksandr.leonidovich.

Бурков отметил, что о заражении узнал во время подготовки к мероприятию с главами других регионов.

«Вчера прошел тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат», — написал губернатор.

Теперь, отметил глава региона, придется уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно.

«Участие во всех мероприятиях тоже вынужден отложить. Неукоснительно выполняю все рекомендации медиков», — добавил Бурков.

Также губернатор обратился к омичам с просьбой беречь себя и не игнорировать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, накануне Бурков вернулся из Белоруссии, где встречался с президентом республики Александром Лукашенко и подарил ему танк.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который лечится от двусторонней пневмонии на фоне коронавируса, вышел на связь из больницы и успокоил подписчиков.

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