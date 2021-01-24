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Жизнь

«Он будет вас бить»: Милонов жестко раскритиковал жертв домашнего насилия

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире телеканала «Москва 24» заявил, что жертвы домашнего насилия сами несут ответственность.

Виталий Милонов.
Виталий Милонов.
vk.com/milonovinfo

Милонов отметил, что женщины сами выходят замуж за мужчин, об опасности которых уже изначально понятно.

«Нужно понимать, что если вы вышли за бандита, то он будет вас бить. Женщина не в себе, раз она живет с таким идиотом», — пояснил депутат.

При этом, добавил он, женщины не хотят разводиться не потому, что их удерживают, а потому, что есть «куча материальных аспектов, которые они хотят учесть при разводе».


Также Милонов раскритиковал законопроект о домашнем насилии. Документ он называет «уродством» и считает «копией американского законодательства».

«Там совсем другая система, у нас это не работает», — отметил Милонов, говоря об американских законах.

Напомним, законопроект о профилактике семейно-бытового насилия предусматривает меры по предупреждению. Документ готов к внесению в Госдуму.

Ранее патриарх Кирилл раскритиковал законопроект против домашнего насилия.

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