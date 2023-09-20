20 сентября магнитная буря будет постепенно стихать, но в течение суток еще будут удары силой 4 балла.
Это малая магнитная буря, но и она может очень сильно повлиять на метеочувствительных людей.
Врачи советуют готовиться к геоударам заранее:
- Снизить физические нагрузки;
- Больше гуляйте на свежем воздухе;
- Дальние поездки перенести на другой день;
- Не нервничать и не ввязываться в конфликты;
- Исключить алкоголь.
Ранее рассказали, что за мощная магнитная буря обрушится 19 сентября 2023 года и какие пики ожидаются.