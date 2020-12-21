«Опасно только в ресторанах»: огромные предновогодние очереди попали на видео

Скопление людей можно заметить практически в любом магазине, однако в некоторых из них покупателей настолько много, что не хватает тележек.

При этом в Красноярском крае, как и во многих других регионах, для бизнеса действуют разные ограничения — сильнее всего ужесточили правила для общепита.

«Работать барам и ресторанам опасно, а здесь — это всегда безопасно. Даже тележек не хватает, битком», — отметил мужчина на видео, снятом в строительном торговом центре.

Подобные видео и фото массово публикуют в соцсетях. Преамбула всегда одна: «Праздники отменили, а очереди оставили».

«Слечь с ковидом на каникулы — это не лучшая затея», — предупреждают людей и просят не рисковать здоровьем в длинных очередях.

Ранее оперштабы Алтайского и Красноярского краев опровергли фейки о вводе дополнительных ограничений в регионах с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года.