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Жизнь

«Опасно только в ресторанах»: огромные предновогодние очереди попали на видео

Жители Красноярска толпами стоят в «противокоронавирусных очередях», делая предновогодние покупки, пишет «Проспект Мира».

Очереди в "Ленте" 25 января.
Очереди в "Ленте" 25 января.
altapress.ru

Скопление людей можно заметить практически в любом магазине, однако в некоторых из них покупателей настолько много, что не хватает тележек.

При этом в Красноярском крае, как и во многих других регионах, для бизнеса действуют разные ограничения — сильнее всего ужесточили правила для общепита.

«Работать барам и ресторанам опасно, а здесь — это всегда безопасно. Даже тележек не хватает, битком», — отметил мужчина на видео, снятом в строительном торговом центре.

Подобные видео и фото массово публикуют в соцсетях. Преамбула всегда одна: «Праздники отменили, а очереди оставили».

«Слечь с ковидом на каникулы — это не лучшая затея», — предупреждают людей и просят не рисковать здоровьем в длинных очередях.

Ранее оперштабы Алтайского и Красноярского краев опровергли фейки о вводе дополнительных ограничений в регионах с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года.

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