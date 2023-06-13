13 июня
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Жизнь

Опасное, но прекрасное. Телецкое озеро во время половодья показало всю свою мощь

В период сильного паводка Телецкое озеро показало всю свою мощь. Удивительными фотографиями поделился Алтайский биосферный заповедник.

Телецкое озеро. Фото - Роман Воробьев, Татьяна Клименко.
Телецкое озеро. Фото - Роман Воробьев, Татьяна Клименко.
Алтайский биосферный заповедник

Во время половодья талые воды устремились вниз и влились в общий поток.

В начале июня Телецкое озеро забурлило и запенилось, демонстрируя свою природную силу и красоту.

Однако волшебный поток может быть опасен для прибрежных населенных пунктов. Так уровень воды на Телецком озере у селя Яйлю поднялся до 531 см при критической отметке в 480 см. В сутки вода пребывает на +3 см.

В региональном МЧС опасаются начала обильных ливневых дождей. В этом случае вода начнет топить пойменные места.

Исследователь Телецкого озера, метеоролог Валентин Селегей объясняет, что стремительный рост воды связан с совпадением нескольких факторов: обильные осадки зимой, прохождение теплых фронтов, период максимального снеготаяния и интенсивные дожди на реках и озере.

Когда все эти события происходят одновременно, то на реках и озерах наблюдаются необычно высокие уровни весеннего половодья.

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