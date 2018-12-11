Опрос. Как вы относитесь к передаче здания планетария церкви?

В начале декабря в Барнауле с новой силой разгорелась дискуссия о передаче здания планетария церкви. Поводом стало известие о том, что бывший храм должны освободить до 1 января 2019 года. В интернете появилась петиция с требованием оставить здание планетарию или найти достойную замену в кратчайшие сроки.

На эту тему высказался даже Сергей Шнуров: шоумен опубликовал ироничное стихотворение о склонных к духовности барнаульцах. В итоге мэрия Барнаула и церковь были вынуждены найти компромисс: решено, что планетарий не переедет, пока ему не найдут альтернативное место. Altapress.ru решил узнать у читателей, что они думают об этой ситуации.

Екатерина Ковалева,

консультант по красоте:

Инициатива мне кажется справедливой. Раз уж изначально здание строилось, как церковь, то спорить с решением администрации сложно — времена меняются, ничего не поделаешь. Хотя я, конечно, переживаю за наш планетарий: найдут ли ему достойное новое здание? Получится ли технически всё организовать, как было, на новом месте? Наверное, вынужденный переезд после 70 лет в Изумрудном парке дастся очень нелегко. Если бы в помощь планетарию открыли сбор среди горожан или что-то подобное — я бы поддержала.

Дмитрий Соловейчик,

сотрудник банка:

Не понимаю: неужели в Барнауле так мало церквей, что надо сделать ее посреди парка? Я не то чтобы противник религии, но это засилье православия кругом начинает напрягать. Ау, люди, у нас светское государство! Хотите восстановить храм? Тогда сначала найдите дом планетарию!

Матвей Дорофеев,

культуролог: