Опрос. Как вы относитесь к передаче здания планетария церкви?

На эту тему высказался даже Сергей Шнуров: шоумен опубликовал ироничное стихотворение о склонных к духовности барнаульцах. В итоге мэрия Барнаула и церковь были вынуждены найти компромисс: решено, что планетарий не переедет, пока ему не найдут альтернативное место. Altapress.ru решил узнать у читателей, что они думают об этой ситуации.
Екатерина Ковалева,
консультант по красоте:
Инициатива мне кажется справедливой. Раз уж изначально здание строилось, как церковь, то спорить с решением администрации сложно — времена меняются, ничего не поделаешь. Хотя я, конечно, переживаю за наш планетарий: найдут ли ему достойное новое здание? Получится ли технически всё организовать, как было, на новом месте? Наверное, вынужденный переезд после 70 лет в Изумрудном парке дастся очень нелегко. Если бы в помощь планетарию открыли сбор среди горожан или что-то подобное — я бы поддержала.
Дмитрий Соловейчик,
сотрудник банка:
Не понимаю: неужели в Барнауле так мало церквей, что надо сделать ее посреди парка? Я не то чтобы противник религии, но это засилье православия кругом начинает напрягать. Ау, люди, у нас светское государство! Хотите восстановить храм? Тогда сначала найдите дом планетарию!
Матвей Дорофеев,
культуролог:
У нас уже была история с парком на месте разрушенного ВДНХ, а до этого — кладбища. Сейчас происходит то же самое. На кладбище должен быть храм или хотя бы часовня. Где она в Изумрудном парке? Она планетарий. И вот здание передали церкви, но общественность возмутилась: нас лишают знаний!
Я был в планетарии год назад, и это была средневековая пытка. Сразу из этого чудного заведения я пошёл в аптеку за мазью для шеи. В 21 веке сидеть на обычном стуле, смотреть вверх под храп старух на картинку с обычного проектора — это бред. И содержание ниже плинтуса.
У меня вопрос к общественности: почему не было инициативы сделать крутой планетарий? Почему активисты, страдающие от нехватки знаний, не организовали сбор средств на реконструкцию? Почему парк загибается столько лет? Что касается людей церковных: разве сложно выйти в народ, найти инвесторов (вы же этим постоянно занимаетесь), сделать из этого огромного масштаба событие и рядом с храмом построить планетарий? В итоге все останутся в выигрыше: парк будет восстановлен, в нем будет новый планетарий и храм, по нему будут гулять счастливые и умные дети, а церковь получит новых прихожан.