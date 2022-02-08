Оптимизация. Власти Барнаула избавятся от кривых и дублирующих маршрутов общественного транспорта

Аналитики исследовали пассажиропоток, направления и интенсивность автомобильных потоков.

Они пришли к выводу, что многие маршруты конкурируют друг с другом, имеют слишком кривую и зигзагообразную траекторию, на определенных участках, особенно в центре города дублируют друг друга.

Авторы схемы предлагают такую сеть, где все маршруты бы дополняли друг друга, исключалась бы конкуренция перевозчиков и обеспечивалась своевременная доставка пассажиров.

Для этого некоторые маршруты скорректируют и сократят. Однако увеличат количество и интенсивность маршрутов в новых микрорайонах и запланируют их там, где идет активная жилая застройка.

Окончательный вариант схемы подрядчик должен представить до 28 февраля.

Ранее в мэрии Барнаула рассказали, какие автобусы чаще всего нарушают графики движения.