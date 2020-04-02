«Оптимизма нет»: будут ли праздновать День Победы в Алтайском крае в условиях пандемии?

В правительстве Алтайского края не испытывают оптимизма по поводу проведения празднования 9 мая. Скорее всего, решение о том, отмечать или нет юбилей Победы, будут принимать на федеральном уровне, заявил на дистанционной пресс-конференции 2 апреля вице-губернатор Виталий Снесарь.

Для подготовки основных мероприятий потребуется не так много времени, но большого оптимизма в этом направлении нет, сказал он.

«Решение будет даваться тяжело. но, скорее всего, это будет рассмотрено на федеральном уровне. Пока в этом контексте решений и рекомендаций не поступало. Мы сохраняем надежду на то, что в каком-то формате получим возможность провести праздничные мероприятия», — коротко прокомментировал он.

В середине марта в Кремле говорили, что работа по подготовке ко Дню Победы идет.

1 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что изменений в планах провести праздничный военный парад нет, но добавил — ситуация мониторится.

Еще хуже обстоит дело с шествием участников памятной акции «Бессмертный полк». Учитывая ее масштаб, высока вероятность, что в этом году шествие не состоится.