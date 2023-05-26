Опубликовали фото поврежденных зданий после атаки дрона на Краснодар

На фото заметны выбитые стекла в пятиэтажке по адресу ул. Гаражная, 77/1.
На карте видно, что дом находится в центре Краснодара.
Напомним, в 4 утра по местному времени дрон атаковал Краснодар. Обломки приземлились на здание в центре города. Город слышали на Фестивальной улице.
Кроме того, другой дрон взорвался в городе Морозовск Ростовской области.
Фестивальная и Гаражная улицы в Краснодаре.
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Ул. Гаражная.
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Морозовск
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Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль.