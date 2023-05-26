26 мая
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Жизнь

Опубликовали фото поврежденных зданий после атаки дрона на Краснодар

Глава города Краснодара Евгений Наумов у себя в Telegram-канале опубликовал фотографии зданий после налета дрона на город.

Выбитые стекла.
Выбитые стекла.
t.me/emnaumov

На фото заметны выбитые стекла в пятиэтажке по адресу ул. Гаражная, 77/1.

На карте видно, что дом находится в центре Краснодара.

Напомним, в 4 утра по местному времени дрон атаковал Краснодар. Обломки приземлились на здание в центре города. Город слышали на Фестивальной улице.

Кроме того, другой дрон взорвался в городе Морозовск Ростовской области.

Фестивальная и Гаражная улицы в Краснодаре.
Фестивальная и Гаражная улицы в Краснодаре.
Яндекс.Карты
Ул. Гаражная.
Ул. Гаражная.
Яндекс.Карты.
Морозовск
Морозовск
Яндекс.Карты

Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль.

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