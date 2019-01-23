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Жизнь
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Опубликовано фото самой глубокой голубой дыры на Земле

Звание страны с глубочайшей в мире голубой дырой перешло к Китаю (ранее рекордсменом считались Багамские острова, на территории которых есть такой тектонический пролом глубиной 202 м).

Хайнань. Китай.
Хайнань. Китай.
СС0

Китайская голубая дыра в провинции Хайнань опускается вглубь на 300,89 м.

Голубые дыры являются следствием эрозии горных пород и представляют собой воронки, заполненные водой. Их насыщенный цвет разительно отличается от окружающего пейзажа, пишет «Росбалт».

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