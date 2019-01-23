Опубликовано фото самой глубокой голубой дыры на Земле

Китайская голубая дыра в провинции Хайнань опускается вглубь на 300,89 м.
Sansha Yongle Dragon Hole, 300.89 m deep, is officially the world’s deepest ocean #bluehole, China's National Marine Environmental Forecasting Center said Sunday. Located off the Xisha Islands, S China's Hainan, #SouthChinaSea, it exceeded the Bahamas' Dean's Blue Hole (202 m). pic.twitter.com/SJjNZgpuW0— People's Daily, China (@PDChina) 22 января 2019 г.
Голубые дыры являются следствием эрозии горных пород и представляют собой воронки, заполненные водой. Их насыщенный цвет разительно отличается от окружающего пейзажа, пишет «Росбалт».