Опубликовано видео «черной дыры» в небе над Россией

Правда, в самом явлении не было ничего сверхъестественного — лентикулярное облако закрыло Луну. Края облака подсвечивались, создавая жуткую иллюзию.
Очевидцы сняли «черную дыру» в арт-парке «Таинственный лес». По стечению обстоятельств, парк посвящен мистической и инопланетной тематике.
Облако заметили и в городе Апатиты, пишет mail.ru.
На днях было опубликовано фото необычной «воронки» в небе, которая ввела в ужас жителей ОАЭ.
Публикация облетела соцсети и вызвала массу фантастических предположений. Кто-то назвал это «явлением пришельцев», другие — «знаком Всевышнего».
На самом деле подобное явление давно описано физиками. Это большой круглый или эллиптический разрыв, который может появляться в перисто-кучевых или высококучевых облаках.
Ворот над Барнаулом
23 июня 2018 года в Барнауле прошел необычно сильный шторм. Его приближение выглядело, как наступление апокалипсиса. Шкваловый ворот — редкое природное явление. Это огромное грозовое облако, напоминающее воротник. Похожее явление барнаульцы наблюдали также 20 июня 2017 года, только тогда воротник был трубчатой формы.