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Жизнь

Опубликовано видео «черной дыры» в небе над Россией

Необычное явление увидели в небе жители Кировска Мурманской области — необычное облако, напоминающее фантастические изображения черной дыры в космосе.

Луна.
Луна.
СС0

Правда, в самом явлении не было ничего сверхъестественного — лентикулярное облако закрыло Луну. Края облака подсвечивались, создавая жуткую иллюзию.

Очевидцы сняли «черную дыру» в арт-парке «Таинственный лес». По стечению обстоятельств, парк посвящен мистической и инопланетной тематике.

Облако заметили и в городе Апатиты, пишет mail.ru.

На днях было опубликовано фото необычной «воронки» в небе, которая ввела в ужас жителей ОАЭ.

Публикация облетела соцсети и вызвала массу фантастических предположений. Кто-то назвал это «явлением пришельцев», другие — «знаком Всевышнего».

На самом деле подобное явление давно описано физиками. Это большой круглый или эллиптический разрыв, который может появляться в перисто-кучевых или высококучевых облаках.

Ворот над Барнаулом

23 июня 2018 года в Барнауле прошел необычно сильный шторм. Его приближение выглядело, как наступление апокалипсиса. Шкваловый ворот — редкое природное явление. Это огромное грозовое облако, напоминающее воротник. Похожее явление барнаульцы наблюдали также 20 июня 2017 года, только тогда воротник был трубчатой формы.

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