Опубликовано видео, как волны выбрасывают на российский берег косяки мойвы

Местные жители называют ее уек. В опубликованном ролике видно, как к побережью подошел плотный косяк мойвы, часть которой волной выбрасывает на сушу.

Между тем рыбакам-любителям разрешено добывать мойву в неограниченных количествах, но только ручным сачком.

Ранее в российских магазинах вместо лосося стали продавать крашеную селедку. Причем крашеную сельдь кладут на прилавки рядом с форелью, горбушей.

Это так называемая маркетинговая уловка. Однако на нее многие попадаются. А уже дома, внимательно разглядев «семейство лососевых», расстраиваются, что так попались на удочку.