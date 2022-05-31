31 мая
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Жизнь

Орденом «Родительская Слава» наградили красивую многодетную семью из Алтайского края. У них 9 детей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и полпред президента России в Сибири Анатолий Серышев поздравили многодетную семью Лещевых из Курьи с государственной наградой. Им вручили орден «Родительская слава».

Губернатор Виктор Томенко и сибирский полпред Анатолий Серышев поздравили многодетную семью Лещёвых из Курьи.
Губернатор Виктор Томенко и сибирский полпред Анатолий Серышев поздравили многодетную семью Лещёвых из Курьи.
Алексей Середин

Наталья и Анатолий Лещёвы воспитывают четырех дочерей и пятерых сыновей: Анастасии 23 года, Любови 20 лет, Нелли 16 лет, Дарье 13 лет, Александру 22 года, Михаилу 19 лет, Якову 10 лет, Илье 7 лет.

Самому младшему, Евгению, в октябре исполнится четыре года.

«Присутствие сегодня полномочного представителя президента Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу — еще одно из подтверждений того, насколько сегодня для всей нашей страны важна такая деятельность, такой подход к жизни, такая ответственность. Я очень рад за вас, за Курью, за Алтайский край. Есть только несколько точек на карте Сибири, где живут семьи, которые были удостоены таких высоких государственных наград», — обратился к супругам Лещевых Виктор Томенко.

В семье все посвящено нравственному воспитанию детей, развитию творческих способностей и приобщению к труду. Их главный родительский принцип — распознать детский потенциал, создать условия, чтобы с раннего возраста ребенок чувствовал себя личностью.

Дети рисуют, играют на музыкальных инструментах, поют, умеют мастерить поделки. Все вместе увлекаются туризмом. Ребята поддерживают друг друга, старшие помогают родителям выполнять домашнюю работу и заботятся о младших.

Губернатор Виктор Томенко и сибирский полпред Анатолий Серышев поздравили многодетную семью Лещёвых из Курьи.
Губернатор Виктор Томенко и сибирский полпред Анатолий Серышев поздравили многодетную семью Лещёвых из Курьи.
Алексей Середин

Орденом «Родительская слава» награждаются родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

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