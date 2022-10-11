Осенний субботник прошёл в лесу на «АБ» в Бийске

В прекрасный теплый день 8 октября в лесопарковой зоне на «АБ» состоялся субботник. Главным организатором традиционно выступил Торговый двор «Аникс», а неравнодушные жители Бийска, студенты, школьники, представители бизнес-сообщества и городской администрации с радостью присоединились к полезному делу.

Осенний субботник в лесу на «АБ» в Бийске.

Собирать мусор в лесной зоне за спорткомплексом «Заря» и на прибрежной территории в этот раз пришло более 200 взрослых, студентов и детей. Это мероприятие стало не просто полезным, но и интересным! Ведь в лесу были спрятаны сертификаты на подарки от спонсоров: местные производители «Барнаульский пищевик», «Алейскзернопродукт», «Бочкари», фитнес-клуб «Апельсин», центр интеллектуального развития «Смарт».

А после субботника всех участников ждал чай с бутербродами и выпечкой от пекарни магазина «Аникс».

— Проводить такие субботники просто необходимо. Они напоминают людям о том, что каждый должен поддерживать чистоту в месте, где он живет, — отметил заместитель главы города Бийска Евгений Пазников.

А для Аникса организация субботников уже давно стала доброй традицией, объединяющей сотрудников, покупателей, партнёров и жителей!

Присоединяйтесь к добрым делам вместе с Аникс! Делайте место, где вы живёте, чище и комфортнее!