Осенний субботник прошёл в лесу на «АБ» в Бийске

Собирать мусор в лесной зоне за спорткомплексом «Заря» и на прибрежной территории в этот раз пришло более 200 взрослых, студентов и детей. Это мероприятие стало не просто полезным, но и интересным! Ведь в лесу были спрятаны сертификаты на подарки от спонсоров: местные производители «Барнаульский пищевик», «Алейскзернопродукт», «Бочкари», фитнес-клуб «Апельсин», центр интеллектуального развития «Смарт».
А после субботника всех участников ждал чай с бутербродами и выпечкой от пекарни магазина «Аникс».
— Проводить такие субботники просто необходимо. Они напоминают людям о том, что каждый должен поддерживать чистоту в месте, где он живет, — отметил заместитель главы города Бийска Евгений Пазников.
А для Аникса организация субботников уже давно стала доброй традицией, объединяющей сотрудников, покупателей, партнёров и жителей!
Присоединяйтесь к добрым делам вместе с Аникс! Делайте место, где вы живёте, чище и комфортнее!