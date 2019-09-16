Основные признаки измены: составлен портрет неверного партнера

Самым основным признаком измены партнера является изменение в его поведении — так считают большинство пользователей сети, которые поделились своими мыслями с другими юзерами Twitter.

Если партнер внезапно кардинально поменялся — начал заниматься спортом, ухаживать за собой, стал по-другому одеваться, — это может быть сигналом, что у него появился кто-то на стороне. Также к признакам измены можно отнести изменение музыкального вкуса, считают комментаторы.

Некоторые из них убеждены, что неверные партнеры сами становятся более ревнивыми и придирчивыми. Они могут чаще грубить любимым, но все время улыбаются, глядя в телефон, пишет «Росбалт». Также партнер, который изменяет, может начать класть телефон на зарядку экраном вниз.

Способных на измену мужчин можно узнать по лицу — к такому выводу пришла международная группа ученых. Исследователи опросили почти 1,5 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 18 до 75 лет.

По итогам получился «портрет изменника» — лицо с волевым подбородком, тонкими губами и ярко выраженными надбровными дугами.

Измена. Ревность. Ссора. Открытые источники в Интернете

С женщинами этот эффект не сработал — по чертам лица не получилось распознать предрасположенную к изменам даму. Вероятно, «виноват» макияж.

Ранее психологи рассказали об изменах, от которых никто не застрахован. Тем, кто хочет привлечь внимание любимого человека, психологи советуют не идти на такой радикальный шаг, как измена. Чтобы «разбудить» партнера будет достаточно невинного флирта на стороне, который вызовет ревность. Но этот совет очень индивидуальный и зависит от особенностей человека.