6 мая
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Жизнь

Особенный праздник. В Барнауле поздравили ветеранов и тружеников тыла

В Барнауле провели традиционную акцию "Парад у дома ветерана" и организовали праздничные концерты во дворах. Об этом сообщает мэрия города.

Акция "Парад у дома ветерана"
Акция "Парад у дома ветерана"
Мэрия Барнаула

4 мая в Западном микрорайоне для детей войны провели праздничный концерт во дворе дома по улице Чеглецова, 7а. Творческие коллективы и местные жители пели песни военных лет и поздравляли пенсионеров, выросших в непростые годы войны. Им вручили символ акции – синий платок.

Также 5 мая несколько концертов прошли в микрорайоне "Центр" в сквере Кири Баева и в микрорайоне «Восточный».

В последнем состоялся концерт, на котором с музыкальными и танцевальными номерами выступили детские творческие коллективы. В конце праздника в честь Дня Победы жители запустили в небо воздушные шары.

Концерт в Октябрьском районе
Концерт в Октябрьском районе
Мэрия Барнаула
Концерт в Октябрьском районе
Концерт в Октябрьском районе
Мэрия Барнаула
Концерт в Октябрьском районе
Концерт в Октябрьском районе
Мэрия Барнаула
Концерт в Октябрьском районе
Концерт в Октябрьском районе
Мэрия Барнаула

5 мая в Барнауле провели акцию "Парад у дома ветерана". В одном из домов по улице Шевченко поздравили сразу трех ветеранов: Владимира Кушпелева, Кузьму Бессонова и Зою Камболину.

Ветераны с радостью посмотрели выступление, приготовленное специально для них. Жильцы дома и простые прохожие также присоединились к празднику.

"Эта акция прижилась в Барнауле еще с начала пандемии – в качестве способа уделить внимание героям, не подвергая их здоровье риску. «Парад у дома ветерана» сразу полюбился и тем, для кого он организован, и просто жителям города", - сообщают в ведомстве.

Перед ветеранами выступил артист музыкального театра Алтая Арсен Митичашвили. А курсанты почетного караула БЮИ МВД России прошли торжественным маршем и показали сложные строевые приемы.

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