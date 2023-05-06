Особенный праздник. В Барнауле поздравили ветеранов и тружеников тыла

4 мая в Западном микрорайоне для детей войны провели праздничный концерт во дворе дома по улице Чеглецова, 7а. Творческие коллективы и местные жители пели песни военных лет и поздравляли пенсионеров, выросших в непростые годы войны. Им вручили символ акции – синий платок.
Также 5 мая несколько концертов прошли в микрорайоне "Центр" в сквере Кири Баева и в микрорайоне «Восточный».
В последнем состоялся концерт, на котором с музыкальными и танцевальными номерами выступили детские творческие коллективы. В конце праздника в честь Дня Победы жители запустили в небо воздушные шары.
5 мая в Барнауле провели акцию "Парад у дома ветерана". В одном из домов по улице Шевченко поздравили сразу трех ветеранов: Владимира Кушпелева, Кузьму Бессонова и Зою Камболину.
Ветераны с радостью посмотрели выступление, приготовленное специально для них. Жильцы дома и простые прохожие также присоединились к празднику.
"Эта акция прижилась в Барнауле еще с начала пандемии – в качестве способа уделить внимание героям, не подвергая их здоровье риску. «Парад у дома ветерана» сразу полюбился и тем, для кого он организован, и просто жителям города", - сообщают в ведомстве.
Перед ветеранами выступил артист музыкального театра Алтая Арсен Митичашвили. А курсанты почетного караула БЮИ МВД России прошли торжественным маршем и показали сложные строевые приемы.