Выходили на балконы и пели песни. Как барнаульцы отмечали День Победы в пандемию

Концерты во дворах, "Бессмертный полк" онлайн и памятные «фонарики Победы». Так проходил День Победы в пандемийный 2020 год в Барнауле. Altapress.ru вспоминает, как барнаульцы отметили 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне в режиме самоизоляции.

В 2020 году ввели ограничение на массовые мероприятия в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Однако это не помешало барнаульцам отметить День Победы, пусть и на расстоянии.

Все основные мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошли в режиме онлайн.

Так акция "Бессмертный полк" провели в интернете. Жители края разместили портреты ветеранов на своих страницах в социальных сетях. А некоторые еще выставили фотографии героев на своих балконах и в окнах в рамках акции «Окна памяти».

День Победы 2020 год Дмитрий Лямзин День Победы 2020 год Анна Зайкова День Победы 2020 год Анна Зайкова День Победы 2020 год Анна Зайкова

Праздничные концерты в 2020 году прошли не на площади Сахарова, а во дворах. Несколько «фронтовых бригад» артистов исполняли под окнами горожан песни военных лет, танцевали и поздравляя всех с юбилеем Великой Победы.

Ветераны Победы с радостью смотрели выступление со своих балконов и окон. Некоторые барнаульцы даже пустились в пляс - предварительно надев маски и обеззаразив руки.

А вечером в Барнауле прошла акция «Фонарики Победы». Все желающие подсветили свои окна фонариками, свечами и смартфонами в память о тех, кто в тяжелейшие для страны годы ковал победу.