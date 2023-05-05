Выходили на балконы и пели песни. Как барнаульцы отмечали День Победы в пандемию

В 2020 году ввели ограничение на массовые мероприятия в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Однако это не помешало барнаульцам отметить День Победы, пусть и на расстоянии.
Все основные мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошли в режиме онлайн.
Так акция "Бессмертный полк" провели в интернете. Жители края разместили портреты ветеранов на своих страницах в социальных сетях. А некоторые еще выставили фотографии героев на своих балконах и в окнах в рамках акции «Окна памяти».
Праздничные концерты в 2020 году прошли не на площади Сахарова, а во дворах. Несколько «фронтовых бригад» артистов исполняли под окнами горожан песни военных лет, танцевали и поздравляя всех с юбилеем Великой Победы.
Ветераны Победы с радостью смотрели выступление со своих балконов и окон. Некоторые барнаульцы даже пустились в пляс - предварительно надев маски и обеззаразив руки.
А вечером в Барнауле прошла акция «Фонарики Победы». Все желающие подсветили свои окна фонариками, свечами и смартфонами в память о тех, кто в тяжелейшие для страны годы ковал победу.