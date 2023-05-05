5 мая
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Жизнь

Выходили на балконы и пели песни. Как барнаульцы отмечали День Победы в пандемию

Концерты во дворах, "Бессмертный полк" онлайн и памятные «фонарики Победы». Так проходил День Победы в пандемийный 2020 год в Барнауле. Altapress.ru вспоминает, как барнаульцы отметили 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне в режиме самоизоляции.

День Победы 2020 год
День Победы 2020 год
Анна Зайкова

В 2020 году ввели ограничение на массовые мероприятия в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Однако это не помешало барнаульцам отметить День Победы, пусть и на расстоянии.

Все основные мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошли в режиме онлайн.

Так акция "Бессмертный полк" провели в интернете. Жители края разместили портреты ветеранов на своих страницах в социальных сетях. А некоторые еще выставили фотографии героев на своих балконах и в окнах в рамках акции «Окна памяти».

День Победы 2020 год
День Победы 2020 год
Дмитрий Лямзин
День Победы 2020 год
День Победы 2020 год
Анна Зайкова
День Победы 2020 год
День Победы 2020 год
Анна Зайкова
День Победы 2020 год
День Победы 2020 год
Анна Зайкова

Праздничные концерты в 2020 году прошли не на площади Сахарова, а во дворах. Несколько «фронтовых бригад» артистов исполняли под окнами горожан песни военных лет, танцевали и поздравляя всех с юбилеем Великой Победы.

Ветераны Победы с радостью смотрели выступление со своих балконов и окон. Некоторые барнаульцы даже пустились в пляс - предварительно надев маски и обеззаразив руки.

А вечером в Барнауле прошла акция «Фонарики Победы». Все желающие подсветили свои окна фонариками, свечами и смартфонами в память о тех, кто в тяжелейшие для страны годы ковал победу.

День Победы 2020 год
День Победы 2020 год
Анна Зайкова
День Победы 2020 год
День Победы 2020 год
Анна Зайкова
День Победы 2020 год
День Победы 2020 год
Анна Зайкова
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