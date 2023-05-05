Стало известно, сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Алтайском крае

Из них 167 человек - участники и инвалиды боевых действий.
Вдов умерших участников Великой Отечественной войны в регионе - 2 тыс. 23 человека.
Также в Алтайском крае проживают 136 граждан, которые имеют награду "Жителю блокадного Ленинграда", 153 человека - бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и 5 тыс. 234 человека - труженики тыла.
Кроме того, 83 тыс. 500 граждан края относятся к категории «Дети войны».
Ранее власти города рассказали, как День Победы отметят в Барнауле в 2023 году.