5 мая
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Жизнь

Стало известно, сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Алтайском крае

Около семи тысяч ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Алтайском крае, выяснили в региональном Министерстве соцзащиты.

День Победы в Барнауле. 2019 год.
День Победы в Барнауле. 2019 год.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Из них 167 человек - участники и инвалиды боевых действий.

Вдов умерших участников Великой Отечественной войны в регионе - 2 тыс. 23 человека.

Также в Алтайском крае проживают 136 граждан, которые имеют награду "Жителю блокадного Ленинграда", 153 человека - бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и 5 тыс. 234 человека - труженики тыла.

Кроме того, 83 тыс. 500 граждан края относятся к категории «Дети войны».

Ранее власти города рассказали, как День Победы отметят в Барнауле в 2023 году.

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