2 мая
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Жизнь

Особое внимание уделят вопросам безопасности на праздновании Дня Победы в Барнауле

Глава города Вячеслав Франк провел заседание по подготовке к празднику, сообщили в городской мэрии.

День Победы в Барнауле. 2019 год.
День Победы в Барнауле. 2019 год.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Для охраны общественного порядка планируют привлечь более 1,5 тыс. сотрудников полиции, вневедомственной охраны, ЧОП, курсантов БЮИ, представителей народной дружины.

Барнаульцев на входе будут ждать контрольно-пропускные и досмотровые пункты, арочные металло-детекторы и заградительные турникеты.

В центральной части города досмотр будет проходить на пр. Ленина в районе ул. Молодежной и Димитрова.

Кроме того, существует и перечень вещей, которые нельзя будет пронести в зону проведения массовых мероприятий.

«К ним, в частности, относятся средства передвижения — самокаты, велосипеды», — отметили в мэрии.

Барнаульцам раздадут питьевую воду в пластиковых бутылках, а на территории организуют продажу прохладительных напитков. Магазинам в этот день рекомендовали ограничить продажу алкоголя.

Ранее власти Барнаула рассказали, как в городе отпразднуют Первое мая и День Победы.

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